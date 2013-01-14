شیروان در شاخص های کتابخانه ای از میانگین استانی پایین تر است

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: فعالیت های کتابخانه ای بر اساس شاخص هایی نظیر تعداد کتابخانه، متراژ زیربنا، تعداد کتاب، تعداد عضو، تعداد امانت کتاب و ... سنجیده می شود و با بررسی در وضعیت شاخص های کتابخانه ای شهرستان شیروان مشخص می شود که این شهرستان نیازمند تلاش بیشتری است.

وی با بیان اینکه در مجموع شهرستان شیروان در شاخص های کتابخانه ای از میانگین استانی خراسان شمالی پایین تر است، اظهار داشت: این شهرستان در برخی شاخص های کتابخانه ای همچون تعداد کتابخانه و زیربنا در آینده ای نزدیک به وضعیت مطلوب و میانگین استانی می رسد اما در شاخص های عضویت و تعداد امانت کتاب نیازمند همکاری بیشتر دستگاه های مختلف هستیم.

رحیمی اضافه کرد: شهرستان شیروان در شاخص نرخ عضویت در کتابخانه های عمومی با پنج هزار و 500 نفر عضو در رتبه ششم استان قرار دارد و در این شهرستان به ازای هر 100 نفر 3.5 نفر عضو کتابخانه هستند.

وی افزود: این در حالی است که در شهرستان گرمه به ازای هر 100 نفر 9.35 نفر، در جاجرم 8.5 نفر، فاروج 5.3 نفر، مانه و سملقان 4.9 نفر، اسفراین 3.8 نفر و بجنورد نیز به ازای هر 100 نفر 2.7 نفر عضو کتابخانه های عمومی هستند و میانگین استانی نیز چهار نفر عضو به ازای هر 100 نفر است.

این مسئول تصریح کرد: در شهرستان شیروان هر عضو کتابخانه در سال جاری تعداد 15 جلد کتاب به امانت برده که اگر این تعداد را با جمعیت 157 هزار نفری شهرستان بسنجیم، برآورد می شود که در این مدت هر شیروانی نصف کتاب مطالعه کرده است.

وی گفت: بر این اساس شهرستان شیروان در شاخص امانت گیری کتاب به نسبت جمعیت خود در رتبه ششم استان قرار دارد و دلیل این موضوع نیز عضویت کم مردم این شهرستان در کتابخانه های عمومی است.

رحیمی اظهار داشت: در سال جاری شهرستان جاجرم با 109 جلد امانت کتاب به ازای هر 100 نفر رتبه اول استانی را دارد و پس از آن مانه و سملقان با 86 جلد کتاب، گرمه با 77.5 جلد کتاب، اسفراین با 75.5 جلد کتاب، فاروج با 56.5 جلد و شیروان با 47 جلد کتاب و بجنورد با 24.5 جلد امانت کتاب در رده های بعدی قرار دارند.

