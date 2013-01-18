مدرک تحصیلی من برای انتخابات هیئت کشتی کافی نیست/ سوابق ورزشی جایگزین مدرک تحصیلی

علیرضا میرواحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان اصفهان اظهار داشت: به دلیل تنش و اختلاف سلیقه ای که در کشتی اصفهان وجود داشت، جواهری، مدیر کل ورزش و جوانان استان، برای ایجاد جوی آرام و مناسب در محیط کشتی استان پیش از تشکیل مجمع و انتخابات رئیس هیئت کشتی، پیشنهاد سرپرستی بنده را به فدراسیون دادکه فدراسیون نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.
وی افزود: طی روزهای گذشته نیز طی صحبت هایی با جواهری در زمینه نامه فدراسیون مبنی بر در خواست رزمه بنده برای شرکت در انتخابات، من در این انتخابات نیز شرکت کردم.
سرپرست هیئت کشتی استان اصفهان در مورد فعالیت هایی که تا کنون در زمینه کشتی اصفهان انجام داده، گفت: من تنها تا زمانی که مجمع تشکیل و رئیس هیئت کشتی مشخص شود، برای این هیئت برنامه دارم تا زمان شکل گیری مجمع، اجرای این برنامهها را دنبال خواهم کرد.
وی بیان داشت: هدف من این نیست که 6 ماه سرپرست کشتی باشم و بدون هیچ برنامهای منتظر انتخابات بمانم و همان گونه که تا این زمان در این زمینه کارهای زیادی را انجام دادهام.
میرواحدی بیان داشت: رسیدگی به وضع سالنهای کشتی استان، تقسیم بندی سانس سالنها برای ردههای سنی مختلف، آشتی دادن صدا و سیما با کشتی، معرفی کردن مربیان و کشتی گیران به تیم ملی برای یادگیری و برنامههای مختلف آموزش از فعالیتهای روزهای اخیر من به شمار میرود و در آینده نیز این برنامههای اجرایی ادامه خواهد داشت.
وی در مورد انتخابات رئیس هیئت و شرط فدراسیون برای دارا بودن شرایط خاصی گفت: با توجه به آئین نامه هیئتهای ورزشی توسط فدراسیون کشتی، احراز پست ریاست هیئت کشتی مشروط به دارا بودن مدرک فوق دیپلم است و با وجود اینکه مدرک تحصیلی من دیپلم است ولی در حال حاضر دانشجوی فوق دیپلم مدریت ورزشی هستم.
سرپرست هیئت کشتی استان اصفهان ادامه داد: با این وجود با توجه به این که من مربی تیم ملی بودهام و موفق به کسب مقام قهرمانی آسیا در این مسابقات شدهام این سوابق میتواند معادل و جایگزین مدرک تحصیلی من شود.
وی بیان داشت: دوستان دیگری هم هستند که لیاقت و شایستگی حضور در پست ریاست هیئت را دارند و ما نیز به دنبال یک انتخابات سالم هستیم چون سلامت انتخابات میتواند به نفع کشتی استان باشد.
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