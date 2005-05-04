ديدار هيات سازمان ملل با هيات عالي انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، هيات عالي مستقل انتخابات عراق امروز چهارشنبه اعلام كرد كه جلسات كاري پيوسته اي را با هيات اعزامي سازمان ملل متحد با هدف تهيه طرح هاي لازم براي فعاليت هيات عالي انتخابات عراق جهت آمادگي انتخابات در پايان سال جاري ميلادي برگزار مي كند.



فريد ايارعضو شوراي اين هيات گفت : مسائلي كه امروز در ديدار با هيات اعزامي سازمان ملل بررسي شد مربوط به اعزام تيم انتخاباتي عراق به نيويورك است تا با اعضاي شوراي امنيت درخصوص نحوه برگزاري روند همه پرسي مربوط به قانون اساسي و آنگاه عمليات انتخاباتي در پايان سال جاري به بحث و تبادل نظر بپردازد.



وي افزود: جلسات امروز برآشنايي با نيازهاي لجستيكي مراحل بعدي و تجهيز دفاتر انتخاباتي در استان ها و اداره سازنده و زيرساخت ها و توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق بهبود سيستم هاي ارتباطاتي از مركز به استان ها متمركز بود.



ايار گفت: هيات عالي انتخابات گزارش كاملي درباره نيازهاي دفاتر انتخاباتي استان ها دركنار فعاليت براي آموزش كارمندان تهيه كرده است و اميدوار است اين برنامه به زودي آغاز شود.



در بيانيه هيات عالي انتخابات عراق آمده است كه شوراي اين هيات پيش از اين با اشرف قاضي نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در عراق مسائل مربوط به روند همه پرسي براي قانون اساسي دايمي و نيز برگزاري انتخابات سراسري پايان سال جاري را بررسي كرد.



به گفته اشرف قاضي كشورهاي كمك كننده به عراق پايان ژوئن در امان براي بررسي نيازهاي روند انتخاباتي در عراق و نحوه مشاركت اين كشورها در كمك به اين روند گردهم خواهند آمد.



مجمع ملي عراق بايد پيش نويس قانون اساسي دايمي را تا 15 آگوست تهيه و پس از آن همه پرسي عمومي را تا پيش از 15 اكتبر براي تاييد برگزار كند.



براي تاييد قانون اساسي دايمي عراق موافقت اكثريت لازم است مگر در صورتي كه دو سوم جمعيت سه استان از مجموع 18 استان آن را رد كنند كه در اين صورت قانون كان لم يكن خواهد بود.



در صورت تصويب قانون اساسي ، انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر آينده برگزار خواهد شد تا دولت جديد عراق هم تا 31 همان ماه تشكيل شود.