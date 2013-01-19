جنگلبان خراسانی به جرم حفاظت از طبیعت به قتل رسیده است

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: رضا ارغوان قرقبان 26 ساله روز پنج شنبه هفته گذشته برای انجام گشت‌زنی به منطقه قرق جنگلی اعزام شده بود که در ناحیه «تتگه‌راز» به قتل رسید.

وی با بیان اینکه هنوز مشخص نشده است این قرقبان در روز پنج شنبه به قتل رسیده یا روز جمعه ادامه داد: جسد وی روز جمعه پیدا شده است.

صابری اظهارداشت: در حال حاضر بررسی‌ها درباره نحوه قتل و دستگیری متهم یا متهمان به قتل در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت ازجنگل ها و مراتع کشورنیز در این باره گفته است: بعد ازظهر پنج شنبه رضا ارغوان با یک دستگاه موتور سیکلت برای گشت زنی عازم منطقه جنگلی قرق شده بخش زار بجنورد می شود و روز جمعه جسد او که به شکل بسیار دلخراشی با چاقو به قتل رسیده بود در منطقه صعب العبور کویینک پیدا شد.

سرهنگ قاسم سبزعلی افزود: به محض اطلاع از این خبر، موضوع قتل قرق بان منابع طبیعی جهت پیگیری فوری به فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی مخابره شد.

به گفته وی، بر اساس اطلاعات و گزارش واصله، اکیپ آگاهی استان سریعاً به منطقه اعزام و با تجسس های صورت گرفته سرنخ هایی از قتل قرق بان بدست آمده است.

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور در ادامه از شناسایی و تعقیب قضایی تعدادی از افراد مظنون به قتل خبرداد و خاطر نشان ساخت: یگان حفاظت ضمن درخواست از مراجع قضایی استان خراسان شمالی نسبت به پیگیری و شناسایی سریع قاتل یا قاتلین این قرق بان از هیچ تلاش و کوششی نسبت به پرونده فرو گذار نخواهد کرد.

سبزعلی با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال اطلاعات بیشتری هستیم تصریح کرد: سازمان جنگل ها و مراتع کشور برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی تاکنون 12 شهید و 507 مجروح و جانباز تقدیم کرده است.



