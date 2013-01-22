نقش حیاتی شهرک صنعتی اشتهارد در رونق اقتصادی البرز

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرک صنعتی اشتهارد جزو شهرک‌های صنعتی مهم کشور است، اضافه کرد: هم اکنون یک هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت این شهرک صنعتی است.

وی ادامه داد: شهرک صنعتی اشتهارد در سال ۷۲ تاسیس شده و تاکنون یک هزار واحد صنعتی در آن احداث و راه اندازی شده است و حدود ۳۰۰ واحد دیگر نیز در مرحله ساخت هستند.

فرماندار شهرستان اشتهارد تصریح کرد: هم اکنون ۸۰۰ واحد تولیدی فعال در این شهرک داریم که مشغول فعالیت هستند و تولیدات مختلف را در این شهرک شاهد هستیم.

اینانلو با بیان اینکه اشتهارد از لحاظ ارزشی و فرهنگی سبقه زیادی دارد، اضافه کرد: یکی از شاخص‌های مهم شهرستان شدن اشتهارد به دلیل شهرک صنعتی اشتهارد بود که سبب شد اشتهارد به شهرستان تبدیل شود.

فرماندار شهرستان اشتهارد ادامه داد: شهرک صنعتی اشتهارد در بحث اشتغال، رونق اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی کشور، استان البرز و اشتهارد نقش موثری دارد.

وی با اشاره به توجه ویژه استاندار البرز به مقوله صنعت، افزود: اصغر عربیان استاندار البرز از شهرک صنعتی اشتهارد بازدید داشتند که جلسه‌ای نیز با حضور صنعتگران این شهرک برگزار شد.

فرماندار شهرستان اشتهارد گفت: در این جلسه مشکلات صنعتگران و واحدهای تولیدی بررسی شد که استاندار البرز مشکلات صنعتگران را گوش دادند و دستورات خوبی صادر کردند.

هیچ دستگاه خدمات رسان حق ندارد خدمات خود را بدون هماهنگی با شورا قطع کند

اینانلو تصریح کرد: در شورای تامین استان مصوب شد که هیچ دستگاه خدمات رسان حق ندارد خدمات خود را بدون هماهنگی با شورا قطع کند.

فرماندار شهرستان اشتهارد افزود: تاکنون واحد تولیدی مختلفی در این زمینه به ما مراجعه کردند که مشکلاتشان با هماهنگی‌ها لازم رفع شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در شهرک صنعتی اشتهارد خدماتی خوبی از سوی شهرداری و مجموعه آتش نشانی صورت می‌گیرد.

اینانلو گفت: یکی از مصوبات در بازدید استاندار از شهرک صنعتی اشتهارد این بود که مدرسه در شهرک ویژه دانش آموزان کارگران ساخته شود.

فرماندار شهرستان اشتهارد تصریح کرد: با تحقق این امر دانش آموزان دیگر مشکل رفت و آمد و سختی را نخواهند داشت.

شهرک صنعتی اشتهارد دارای موقعیت جغرافیایی خاص

وی در خصوص موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های شهرک صنعتی اشتهارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه جاده اشتهارد دو بانده شد و این نعمت بزرگی بود که نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد.

فرماندار شهرستان اشتهارد افزود: این امر سبب تهسیل رفت و آمد از شهرک صنعتی اشتهارد به تهران شد و مشکل بسیاری از افراد که همیشه بین شهرک صنعتی اشتهارد به تهران در تردد بودند حل شد.

وی با اشاره به رفع محدودیت ایجاد شهرک صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتر، گفت: هم اکنون این محدودیت رفع شده است ولی با وجود این شهرک صنعتی اشتهارد خارج از محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتر بود.

فرماندار شهرستان اشتهارد اظهار داشت: جاده نظرآباد به اشتهارد نیز یکی از دیگر از پروژه‌ها بود که راه دسترسی به شهرک صنعتی اشتهارد را تسهیل می‌کند.

اینانلو ادامه داد: زمین ارزان ارائه میش ود معافت‌های مالیاتی جاذبه‌های است که صنعتگران به سرمایه گذاری در اشتهارد می‌تواند جذب کند.