تمدید مهلت ارسال مقالات همایش سیره پژوهی و سیره پژوهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه سیره معصومین پژوهشکده تاریخ اسلام همایش مقاله نویسی سیره پژوهی و سیره پژوهان پیرامون سیره نبوی(ص) با دعوت از اندیشمندان دانشگاه و حوزه، اساتید، دانشجویان و طلاب برگزار می شود.



محورهای فراخوان مقالات:

- سیره پژوهی و سیره پژوهان مسلمان

- سیره پژوهی و سیره پژوهان خاورشناس

- اصول و مبانی سیره اجتماعی پیامبر(ص)

- اصول و مبانی سیره تربیتی پیامبر(ص)

- اصول و مبانی سیره سیاسی پیامبر(ص)

- اصول و مبانی سیره اقتصادی پیامبر(ص)

- اصول و مبانی سیره تبلیغی پیامبر(ص)

- روابط خارجی و بین المللی درسیره پیامبر(ص)

- پیامبر(ص) و پیروان ادیان توحیدی

- حقوق اقلیت ها در جامعه نبوی

- اوضاع دینی و اجتماعی جهان در آستانه ظهور اسلام

- جریان شناسی در عصر نبوی

- سبک شناسی حکومت پیامبر(ص)

- اصول و قواعد حاکم بر عهد نامه ها و قراردادها

- تاثیر اسرائیلیات و گرایشهای قبیله ای، خاندانی و حاکمیت سیاسی در نگارش سیره

- و ...