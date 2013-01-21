  1. دين، حوزه، انديشه
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

تمدید مهلت ارسال مقالات همایش سیره پژوهی و سیره پژوهان

تمدید مهلت ارسال مقالات همایش سیره پژوهی و سیره پژوهان

مهلت ارسال اصل مقالات همایش سیره پژوهی که به همت پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود تا روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه تمدید شد و دوباره تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه سیره معصومین پژوهشکده تاریخ اسلام همایش مقاله نویسی سیره پژوهی و سیره پژوهان پیرامون سیره نبوی(ص) با دعوت از  اندیشمندان دانشگاه و حوزه، اساتید، دانشجویان و طلاب برگزار می شود.
 
محورهای فراخوان مقالات:
- سیره پژوهی و سیره پژوهان مسلمان
- سیره پژوهی و سیره پژوهان خاورشناس
- اصول و مبانی سیره اجتماعی پیامبر(ص)
- اصول و مبانی سیره تربیتی پیامبر(ص)
- اصول و مبانی سیره سیاسی پیامبر(ص)
- اصول و مبانی سیره اقتصادی پیامبر(ص)
- اصول و مبانی سیره تبلیغی پیامبر(ص)
- روابط خارجی و بین المللی درسیره پیامبر(ص)
- پیامبر(ص) و پیروان ادیان توحیدی
- حقوق اقلیت ها در جامعه نبوی
- اوضاع دینی و اجتماعی جهان در آستانه ظهور اسلام
- جریان شناسی در عصر نبوی
- سبک شناسی حکومت پیامبر(ص)
-  اصول و قواعد حاکم بر عهد نامه ها و قراردادها
- تاثیر اسرائیلیات و گرایشهای قبیله ای،  خاندانی و حاکمیت سیاسی در نگارش سیره
- و ...
 
این همایش اسفندماه سال جاری برگزار می شود و علاقه مندان می توانند مقالات خود را به آدرس  خیابان ولی عصر(عج)،  خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز، پلاک 9 ارسال کنند. محققان برای کسب اطلاعات بیشتر هم می توانند با شماره تلفنهای 3-88676861 و 0912699915 تماس حاصل کنند. نویسندگان مقالات می توانند مقالات را از طریق پست الکترونیک  Sireh@pte.ac.ir ارسال کنند.
کد مطلب 1796259

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