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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

خروج قطار از ریل در لهستان؛ ۲۰ نفر زخمی شدند

خروج قطار از ریل در لهستان؛ ۲۰ نفر زخمی شدند

یک قطار مسافربری پس از برخورد با یک کامیون در مرکز لهستان از ریل خارج شد؛ در این حادثه ۲۰ نفر زخمی شدند که حال ۴ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، امروز چهارشنبه، یک قطار مسافربری پس از برخورد با یک کامیون در گذرگاه راه‌ آهن در استان مازوویکی در مرکز لهستان از ریل خارج شد و ۲۰ نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، حال ۴ نفر از زخمی ها این حادثه وخیم گزارش شده است.

شرکت راه‌آهن لهستان، پی کی پی اینترسیتی، اعلام کرد که این حادثه حدود ساعت ۱۱:۲۵ صبح به وقت محلی (۰۹:۲۵ به وقت بین المللی) رخ داده است.

این قطار که از لوبلین به شچچین در حرکت بود، با کامیونی که وارد گذرگاه راه‌آهن شده بود برخورد کرد و باعث خروج چندین واگن از ریل شد.

در پی این حادثه، تردد قطار بین ولانو و پرزیسوچا به حالت تعلیق درآمد.

کد مطلب 6942535

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