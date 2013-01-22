برنامه های هفته وحدت در هرمزگان تشریح شد/برگزاری همایش "وحدت و بیداری اسلامی"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مریدی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبراکرم (ص) و هفته وحدت، عنوان کرد: بدون شک یکی از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام راحل، ایجاد وحدت در میان تمام مذاهب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه طرح اندیشه وحدت جهان اسلام‏ یکى از مشغولیت‌‌هاى فکرى دیرینه و اساسى حضرت امام (ره) بود اظهار داشت: امام خمینی (ره) در طول دوران فعالیت اجتماعى سیاسى خود چه قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و چه بعد از آن لحظه‌‏اى از اندیشه وحدت غفلت نورزید.

قائم مقام نماینده ولی‌ فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان با بیان اینکه امروز موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌‎های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی مدیون و مرهون وجود وحدت و برادری در میان مذاهب اسلامی در کشور است، عنوان کرد: خوشبختانه اتحاد و وحدت مردم مسلمان استان هرمزگان با وجود حضور مذاهب مختلف اسلامی در این استان به گونه‌ای است که تجلیل و تکریم مسئولان کشوری و استان‌های همجوار را در پی داشته است.

وی با اشاره به ویژه‌برنامه‌های دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت استان هرمزگان در هفته مبارک وحدت گفت: مراسم جشن وحدت چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، ائمه جمعه اهل‌سنت بندرعباس، مسئولان و مدیران استانی و جمعی از روحانیون و مدرسین حوزه تشیع و اهل‌سنت، همراه با برنامه‌های مولودی‌خوانی، تلاوت قرآن‌کریم، سخنرانی و غیره در مسجد جامع اهل‌سنت بندرعباس واقع در بلوار ساحلی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مریدی ادامه داد: همچنین همایش "وحدت و بیداری اسلامی" برای دومین سال پیاپی پنجشنبه، پنجم بهمن‌ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، مسئولان و مدیران استان و روحانیون اهل ‌سنت سراسر استان هرمزگان راس ساعت هفت و 30 دقیقه صبح در سالن اجتماعات شرکت برق منطقه‌ای بندرعباس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری دومین همایش "وحدت و بیداری اسلامی" در هرمزگان گفت: پس از تجربه و نتایج خوب برگزاری اولین همایش وحدت و بیداری اسلامی در سال گذشته، این همایش نیز با هدف تاکید بر ضرورت تحکیم هر چه بیشتر وحدت در میان مردم مسلمان هرمزگان و افزایش سطح بصیرت و آگاهی مذاهب اسلامی این استان در مواجه با تحرکات شیطنت‌آمیز و فتنه‌اگیز دشمنان اسلام در منطقه برگزار می‌شود.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان با اشاره به تغییرات جدید و مثبتی که دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی نسبت به اولین دوره برگزاری آن داشته است، گفت: امسال برای اولین بار دبیرخانه این همایش اقدام به دریافت مقالات علاقه‌مندان به مسئله وحدت و بیداری اسلامی با موضوع "پیامبر محور وحدت اسلامی" کرد.

وی با بیان اینکه تعداد شش داور امر داوری مقالات دومین همایش "وحدت و بیداری اسلامی" را به عهده دارند ادامه داد: در روز همایش از 12 مقاله برتر توسط دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان با اهدای لوح، تقدیر و تمجید به عمل می‌آید.

دبیر دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی همچنین گفت: در این مراسم نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، استاندار هرمزگان و رئیس دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت حول محور هفته وحدت به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت در هفته وحدت تشریح کرد: مراسم جشن وحدت پنجشنبه ‌شب پنجم بهمن‌ماه ساعت 19 با حضور سید احمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت کشور و امام جمعه اهل‌سنت شهرستان قشم به همراه برنامه‌های مولودی و سخنرانی در مسجد جامع اهل‌سنت شهر درگهان جزیره قشم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مریدی اضافه کرد: همزمان با مرکز استان و جزیره قشم، جشن‌های هفته وحدت در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه(چهارم و پنجم بهمن‌ماه) در شهرستان‌های سیریک، میناب، خمیر، جاسک، پارسیان، بندرلنگه و بستک با حضور ائمه جمعه شیعه و اهل‌سنت و دیگر مسئولان شهرستانی برگزار می‌شود.