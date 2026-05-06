به گارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در بازدید از جزیره شمالی و جنوبی شهرستان گناوه و نشست با علما و روحانیون شیعه و اهل سنت منطقه شمال استان بوشهر با تأکید بر وحدت، همدلی و برادری اسلامی، انسجام میان شیعه و اهل سنت را از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و دینی استان بوشهر دانست و اظهار کرد: دشمنان اسلام همواره در تلاش‌اند با ایجاد اختلاف، وحدت امت اسلامی را تضعیف کنند، در حالی که شیعه و سنی در این استان سال‌ها در کنار یکدیگر با آرامش و احترام متقابل زندگی کرده‌اند.

نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات مردم جزایر شمالی و جنوبی استان از جمله کمبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ،مشکلات معیشتی و اشتغال، به‌ویژه برای جوانان ،مسائل آموزشی و کمبود فضاهای فرهنگی و آموزشی ، دریایی (اسکله )و خدمات عمومی اشاره کرد و بر ضرورت و توجه بیشتر به منطقه و حل مشکلات و لزوم توجه عادلانه به همه مناطق استان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم، وظیفه‌ای اسلامی و انقلابی است و مسئولان باید با نگاه عدالت‌محور، مشکلات همه شهروندان را پیگیری کرد.

وی همچنین نقش روحانیون شیعه و اهل سنت را در تقویت آرامش اجتماعی، افزایش امید در جامعه و انتقال مطالبات مردم به مسئولان بسیار مهم دانست و پیگیری مطالبات مردمی از طریق دستگاه‌های اجرایی استان وتقویت همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی در مناطق جزیره‌ای و حفظ و تقویت وحدت اسلامی به‌عنوان اولویت اصلی استان بوشهرو حل مشکلات مردم عنوان کرد.

در این بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن گفت‌ وگو با مسئولان و اهالی، از نزدیک در جریان کمبودها و نیازهای جزیره در حوزه‌های آب، برق، راه، بهداشت و خدمات عمومی قرار گرفتند.



نماینده ولی‌فقیه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این منطقه، بر پیگیری جدی برای رفع مشکلات و تشکیل کارگروه ویژه برای برنامه‌ریزی اقدامات لازم تأکیدکرد.

