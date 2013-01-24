اسناد مالکیت دفترچه ای در هرمزگان به اسناد غیرقابل جعل تبدیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی چهارشنبه شب در جلسه ای با مسئولان ادارات ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، بیان داشت: همزمان با فرا رسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مرحله دوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد کاداستری برای عموم مالکین و دارندگان اینگونه اسناد آغاز می شود.

وی با اشاره به این موضوع که ثبت اسناد و املاک می تواند بستری مناسب ایجاد نظم حقوقی را فراهم و حقوق مالکیت عامه را تثبیت و امنیت اجتماعی را به ارمغان آورد بیان داشت: صیانت و حفاظت اموال و حقوق مردم مستلزم ثبت و ضبط دقیق آن بوده و تثبیت مالکیت نقش موثری در توسعه امنیت اقتصادی و نظم حقوقی و کاهش دعاوی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان تصریح کرد: یکی از تکالیف ثبت اسناد و املاک ارتقاء بانک املاک و کاداستر بوده که ایجاد و ارتقاء آن موجب تسریع در ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم می شود و در حال حاضر اطلاعات مالکیت اشخاص در بانک مزبور وارد و زمینه ثبت آنی معاملات و نیز صدور اسناد مالکیت کاداستری بصورت مکانیزه فراهم شده است.

هاشمی با بیان اینکه تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آن به اسناد مالکیت کاداستری یکی از تکالیف برنامه پنجم بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر، ادارات ثبت اسناد و املاک آمادگی دارند تا نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای اقدام کنند.

وی عنوان کرد: با فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای حوزه های ثبتی بندرعباس، میناب، بندرلنگه، رودان، حاجی آباد، قشم، کیش، بستک و جاسک با در دست داشتن اصل سند مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانهای فوق الذکر مراجعه تا نسبت به تعویض آن اقدام و از مزایای اسناد مالکیت کاداستر بهره مند شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان در پایان گفت: در اسناد کاداستری از کاغذ واترمارک استفاده شده که با نصب هولوگرام مخصوص غیر قابل جعل بوده و نیز اطلاعاتی از جمله نشانی ملک، کدپستی، کدملی مالک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ، نقشه کاداستر منطبق با نقشه های هوایی و کروکی محل وقوع ملک را نیز در خود جای داده و امکان هرگونه سوء استفاده را کاهش می دهد.