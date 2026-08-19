رکورد جدید برای نادر محمدی/ پرتاب اوت ۵۱ متری در فوتبال روسیه + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، پرتاب اوت تماشایی نادر محمدی، مدافع ایرانی تیم اسپارتاک کوستروما روسیه، بار دیگر مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت و این بار شبکه الجزیره با انتشار گزارشی به حرکت آکروباتیک و پرتاب بلند این بازیکن ایرانی پرداخت.

محمدی که به دلیل اجرای پرتاب‌های اوت با تکنیک خاص و آکروباتیک شناخته می‌شود، در دیدار اسپارتاک کوستروما برابر اوفا یک پرتاب تماشایی انجام داد که توپ پس از پرتاب، مسافت ۵۱.۶ متر را طی کرد و وارد منطقه خطرناک مقابل دروازه حریف شد.

بر اساس داده‌های شرکت روسی «RuStat» که در زمینه ثبت و تحلیل آمار ورزشی فعالیت می‌کند، توپ در جریان این پرتاب تا ارتفاع ۱۰.۸ متری از سطح زمین بالا رفت. همچنین فاصله نقطه پرتاب تا محل رسیدن توپ ۴۵.۶ متر ثبت شده است.

این پرتاب از زمان آغاز ثبت داده‌های مربوط به پرتاب‌های اوت توسط RuStat در سال ۲۰۲۱، طولانی‌ترین پرتاب ثبت‌شده از سوی یک بازیکن در لیگ برتر و لیگ دسته اول روسیه عنوان شده است.

الجزیره نیز با انتشار گزارشی با عنوان «شاهد ... ایرانی با پرتاب آکروباتیک بیش از ۵۱ متر تماشاگران را شگفت‌زده کرد» به این حرکت ویژه نادر محمدی پرداخت و آن را مورد توجه قرار داد.

نادر محمدی که در تابستان امسال راهی اسپارتاک کوستروما شده، پیش از این نیز به دلیل پرتاب‌های بلند و آکروباتیک خود در فوتبال ایران شناخته شده بود. او در هفته‌های اخیر نیز با یکی از همین پرتاب‌ها زمینه‌ساز گل تیمش شد و حرکتش بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.

حالا پرتاب جدید این مدافع ایرانی و ثبت یک رکورد آماری در فوتبال روسیه باعث شده نام او بار دیگر در رسانه‌های ورزشی خارج از ایران مطرح شود.