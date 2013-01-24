روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش بینی ما استقبال چشمگیر تشکل های فعال و مستعد جوان از این جشنواره است، از تمدید مهلت ثبت نام تشکل های جوانان قم به منظور شرکت در دومین جشنواره اتفاق خبر داد.



آفاق تنها جشنواره ارزیابی عملکرد سمن‌ها در کشور



وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره تصریح کرد: دومین جشنواره بزرگ اتفاق میدان مناسبی برای رقابت نهادهای مردمی و تشکل های جوان در عرصه های مختلف و تشکل‌های استان قم به شمار می رود و انشاءالله تشکل های جوانان پویا و مستعد فعال در قم، همانند دوره گذشته نمایش خیره کننده ای در این دوره از جشنواره خواهند داشت.



رمضانی در ادامه از تمدید مهلت سمن‌ها به منظور شرکت در دومین جشنواره اتفاق خبر داد و یاد آور شد: این جشنواره که تنها جشنواره ارزیابی عملکرد سمن‌ها در کشور به شمار می‌رود، قطعا باعث ایجاد رقابت سازنده در بین سمن ها بوده و فرصتی مغتنم و مطلوب برای تبادل تجربیات ارزنده سمن‌ها خواهد بود.



معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در پایان در مورد نحوه ارزیابی سمن‌ها افزود: سمنها در 17 محور ارزیابی خواهند شد و هر سمن می تواند در یکی از محورهای 17 گانه مستندات خود را در پایگاه قرار بدهد.



ارائه آثار علاقمندان به جشنواره در 17 موضوع متنوع



وی با اشاره به موضوعات این جشنواره که جوانان علاقمند می توانند پیرامون آن در جشنواره شرکت کننده، عنوان داشت: آثار علاقمندان در موضوعات نمایشگاه، ‌جشنواره،‌ همایش، دوره آموزشی، اردو، اردوی جهادی، مسابقه مطالعاتی، مسابقه ورزشی، کتاب،‌ کتاب الکترونیک،‌ نشریه، نشریه الکترونیک،‌ پایگاه اینترنتی،‌ نرم‌افزار،‌ مستند،‌ نمایش (تئاتر)، فیلم و مجموعه داستانی ارزیابی خواهند شد.



رمضانی در پایان همچنین به آدرس الکترونیکی ثبت نام در دومین جشنواره آفاق اشاره کرد و ابراز داشت: هر سمن می تواند در یکی از محورهای 17 گانه مستندات خود را در پایگاه ویژه این جشنواره به نشانی www.ettefagh2.ir قرار دهد.

