پژمان یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ثبتنام در جشنواره انتخاب جوان برتر سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: ادارهکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد جشنواره «انتخاب جوان سال» را با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از استعدادها و ظرفیتهای برتر جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال استان برگزار میکند.
وی افزود: این جشنواره در چهار حوزه محوری شامل اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت برگزار میشود و هدف آن شناسایی دستاوردهای ملموس، اثرگذار و الهامبخش جوانان استان است.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به استقبال متقاضیان، مهلت ثبتنام مرحله شهرستانی این جشنواره تا پایان روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
یاری بیان کرد: جوانان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جوان پلاس به نشانی www.javanplus.ir نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک و مستندات خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: پس از بررسی و داوری تخصصی آثار، برگزیدگان هر حوزه با مشارکت و آرای مردمی انتخاب و در آیینی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: جشنواره انتخاب جوان سال فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ارزشمند، تجلیل از تلاشها، خلاقیتها و نقشآفرینی نسل جوان در مسیر توسعه و پیشرفت استان است.
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