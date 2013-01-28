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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

سرهنگ شجاع:

400 دانش آموز از خراسان شمالی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

400 دانش آموز از خراسان شمالی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بجنورد از اعزام بیش از 400 دانش آموز پسر از خراسان شمالی به اردوهای راهیان نور خبرداد.

سرهنگ محمد رضا شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین کاروان دانش آموزی راهیان نور متشکل از 430 دانش آموز پسر در قالب 9 دستگاه اتوبوس عصر یکشنبه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی آشنایی دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت را از مهمترین اهداف این برنامه فرهنگی و تاثیر گذار عنوان کرد و گفت:  در این سفر پنج روزه داننش آموزان از یادمان های اروند، شلمچه، طلائیه، هویزه و دهلاویه بازدید خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کاروان دانش آموزی پسر راهیان نور خراسان شمالی به استعداد 350 نفر اول بهمن ماه سال جاری از شهرستان اسفراین عازم مناطق عملیاتی جنوب شد.

پیش از این مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفته بود از اول بهمن ماه تا نیمه اول اسفند امسال شش هزار دانش آموز پسر از این استان به مناطق سابق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.
 

کد مطلب 1802309

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