لزوم ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشت و درمان دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبج دوشنبه در بازدید از شهرستان دیلم اظهار داشت: هدف از انجام این بازدید تیمی و میدانی ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشت و درمان شهرستان دیلم است.

وی افزود: نتایج این بازید پس از جمع بندی نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان به استحضار استاندار و ریاست دانشگاه برای رفع مشکلاتی که در استان قابل حل و پیگری است خواهد رسید.

نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس بیان داشت: آن مسائل و مشکلاتی که نیازمند کمک و مساعدت مسئولان رده بالاست در نشست با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نشست با معاونین وزیر بهداشت پیگیری می شود.

وی اذعان داشت: در هر کاری و در راستای هر پیشرفت و پیدا کردن راه حل برون رفت از هر مشکلی باید از کارشناسان و صاحبان فن و تخصص آن عرصه استفاده کنیم.

جمیری اضافه کرد: عدم استفاده از کارشناسان و صاحبان فن برای حل مشکلات باعث اتلاف وقت، هدر رفتن سرمایه‌ها و ضرر و زیان به مردم خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: خدمت به مردم که قوام بخش نظام دینی هستند، رضایت مردم و در نتیجه دوام و قوام نظام و رضایت خداوند متعال را در پی خواهد داشت.

جمیری تصریح کرد: در هر مسئولیتی که هستیم باید خواسته های مردم را به حق، متوازن و متعادل برآورده کنیم و انجام کار برایمان مهم باشد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مهم است که سطح خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان دیلم در آن حدی باشد که دیلم نیاز دارد نه بیش و نه کم.

وی اظهار داشت: با نگاه تعادل و توازن و از دیدگاه متخصصین و صاحبان فن می توانیم مشکلات بهداشت و درمان شهرستان دیلم را حل کنیم.

در این بازدید عبدالکریم جمیری به همراه تیم کارشناسی از بیمارستان دیلم و دو مرکز بهداشتی درمانی حضرت فاطمه(س)دیلم و شهید حسینی زاده امام حسن بازدید کردند و نقاط ضعف و قوت در حوزه بهداشت و درمان شهرستان را بررسی کردند.

در ادامه این بازید رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیلم گزارشی از روند شکل گیری بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم را ارائه کرد و مشکلات و پیشنهادات حوزه بهداشت ودرمان شهرستان را به سمع و نظر نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس و مسئولان دانشگاه رساند.