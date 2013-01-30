شرایط نامناسب هوایی تطویل باند فرودگاه اراک را به تعلیق درآورد

سید محمد حسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: پروژه افزایش باند فرودگاه اراک با هدف تطویل باند فرودگاه اراک برای پذیرش هواپیماها و برقراری پروازهای خارجی این فرودگاه در دست اجراست اما شرایط نا مناسب آب و هوایی ،پروژه و آسفالت باند فرود گاه اراک به حالت تعلیق در آورده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات زیر ساختهای باند بصورت جدی دنبال می شود اظهارداشت: با اجرای این پروژه باند فرودگاه اراک مجموعا از هر دو طرف 970 متر افزایش یافته که از این میزان 700متر به هر دو طرف به طور خالص افزوده می شود.

مرتضوی خاطر نشان کرد: 240 متر باقی مانده از مجموع 970 متر که شامل 120 متر از هر دو سوی باند است ،با اجرای این پروژه باند فرودگاه اراک به 3700 متر افزایش خواهد یافت.

مدیر فرودگاه اراک اعتبار پروژه تطویل باند فرودگاه اراک را10 میلیارد تومان عنوان کردافزود: این اعتبار صرف تطویل، مقاوم سازی و بهسازی باند فرودگاه اراک می شودو 2میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح روشنایی باند اختصاص داده شده است که از محل اعتبارات دور سوم سفر ریاست جمهوری تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: با اجرای این دو پروژه محدودیت برای پذیرش هواپیما های رایج کشور از بین می رود و با پایان عملیات پرواز به عتبات در دستور کار قرار می گیرد.

مرتضوی با اشاره به پروازهای حجاج بیان داشت: در حال حاضر تلاش می کنیم به اخذ مجوز لازم جهت پرواز حج در سال 92 را بدست آوریم که مراحل اولیه برای اخذ این پروازها را پشت سر گذاشته ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه فرودگاه به منزله بستری مناسب جهت توسعه منطقه از نظر اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تلقی می شود و توجه به این مهم باعث توسعه ارتباطات و اقتصاد می شود.