جزئیات اعزام اولین میمون فضانورد ایرانی/ حال "آفتاب" خوب است

به گزارش خبرنگار مهر حمید فاضلی عصر امروز در نشست خبری که در پی اعزام موفقیت آمیز اولین موجود زنده به فضا در پژوهشکده سامانه های فضانوردی برگزار شد اظهار داشت: اعزام موجود زنده به فضا یک دستاورد ملی که توسط سازمان فضایی ایران و با دستور شورای عالی فضایی شامل دستگاه‌هایی چون وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات، وزارت ارتباطات، وزارت دفاع ، صنعت، معدن و صدا و سیما و معاونت راهبردی رئیس جمهور به مرحله اجرا رسیده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه مدیریت اجرایی اکتساب فناوری‌ها و سامانه‌های فضایی و مدیریت یکپارچه سیستمی در مصوبات سوم شورای عالی فضایی برعهده سازمان فضایی ایران گذاشته شد، اظهار داشت: ابلاغ چند ماموریت بزرگ ملی از جمله اعزام فضانورد به فضا، تاسیس پایگاه ملی فضایی، احداث شهرک فضایی و نیز ایجاد آزمایشگاه ملی فضایی از جمله ماموریت‌هایی است که از سوی شورای عالی فضایی به سازمان فضایی ایران محول شده است.

ایران بالاترین نرخ رشد فضایی را داشته است

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به آمار فعالیت‌های فضایی ایران که نشان از رشد چشمگیر این فعالیت‌ها در طی سال‌های اخیر داشته است گفت: بر اساس گزارش موسسه بین المللی اس سی آی تا سال 2012 ، ده کشور جزء پیشگامان عرضه فناوری فضایی بوده‌اند اما از سال 2012 پنج کشور دیگر نیز به این مجموعه اضافه شده و به این رشد رسیده‌اند که ایران نیز یکی از کشورهای پیشقدم در عرصه فناوری است. بر اساس اعلام این موسسه بین‌المللی در میان این کشورها ایران بالاترین نرخ رشد فضایی را داشته است.

فاضلی تصریح کرد: آینده دنیا به سمت فناوری‌های نوین طراحی می‌شود که یکی از مصادیق آن هوافضا است و در این زمینه ایران توانسته است گام‌های موثری بردارد.

تصویب سند جامع توسعه هوافضای کشور

رئیس سازمان فضایی ایران از تصویب سند بالادستی راهبردی جامع توسعه‌ای هوافضای کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: این سند به زودی از سوی رئیس جمهور برای توسعه فضایی کشور ابلاغ می‌شود.

وی گفت: این سند جامع با همکاری وزارت علوم، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی و ستاد توسعه‌ای هوافضا و ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور از 7 سال پیش در دستور کار قرار گرفته و تدوین شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.

"آفتاب " نام اولین میمون فضانورد ایرانی



فاضلی با اشاره به جزئیات فرستادن نخستین میمیون فضانورد ایرانی با کاوشگر پیشگام گفت: ماموریت پیاده سازی حامل موجود زنده، پایگاه پرتاب و سکوی پرتاب کاوشگر توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع و طراحی و یکپارچه سازی و مدیریت سیستمی این پروژه را سازمان فضایی ایران برعهده داشت.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه نام نخستین فضانورد ایرانی "آفتاب" است ادامه داد: این میمون که از نژاد "رزوس" است هم اکنون در وضعیت مناسبی بسر می‌برد و این موفقیت باعث شده است که آماده سازی اعزام انسان به فضا برای یک دوره 10 ساله در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های اعزام فضانورد به فضا تاکید کرد : این برنامه در سال 86 و در هیات دولت به تصویب رسید تا در یک سند جامع چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور اعزام انسان به فضا و داشتن ماهواره مخابراتی در مدار ژئو به سازمان فضایی سپرده شد. اگرچه در این سند نامی از محدوده زمانی خاص اعلام نشده است اما به نظر می‌رسد با توجه به موفقیت موجود در یک دوره 10 ساله اعزام انسان به فضا را تجربه کنیم.

موضع گیری سازمان فضایی از واکنش رسانه های غربی به موفقیت ایران

رئیس سازمان فضایی ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مبنی بر اقدام ایران به اعزام میمون به فضا که بر خلاف قطعنامه‌های بین‌المللی است تاکید کرد : قطعنامه نام برده شده مربوط به منع فرستاده محموله های سنگین و با جنبه های نظامی به فضا است که پروژه ارسال میمون به فضا نه جنبه نظامی دارد و نه محموله سنگینی بوده و به هیچ وجه نه به دنبال افزایش توان نظامی در این پروژه نبوده ایم.

وی این دستاورد علمی ایران را کاملا صلح آمیز عنوان کرد و گفت: مستکبران همیشه در استفاده ناشایست از فناوری ها پیشتاز بوده اند که نمونه آن را می توان در بمباران هسته ای هیروشیما و ساخت و آزمایش هزاران بمب هسته ای مشاهده کرد و پس از آن به این نتیجه ای رسیده اند که دیگر هیچ کشوری اجازه ساخت بمب را ندارد و کنوانسیون منع تولید سلاح‌های شیمیایی و میکروبی تشکیل داده‌اند کما اینکه خودشان در جنگ‌های مختلف از این گازهای مسموم استفاده کردند و پس از آن این قطعنامه‌ها را صادر می‌کنند و دیگر کشورها را منع می‌کنند.

فاضلی با تاکید بر اینکه این کشورها در اجرای قوانین بین‌المللی دوگانه عمل می‌کنند تصریح کرد: ما در مورد اعزام میمون به فضا از آمریکایی‌ها ایده گرفتیم و میمونی از نژاد "رزوس" که خود آمریکایی‌ها نیز نخستین بار از همین نژاد میمون به فضا پرتاب کردند استفاده کردیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به ایمیل دریافتی خود از یکی از دوستداران حیوانات که اعلام کرده بود در این اعزام حیات این موجود زنده نادیده گرفته شده است تاکید کرد: تمامی تلاشمان این است که ملاحظات اخلاقی را در مورد شفقت به حیوان مورد توجه قرار دهیم و تمامی تست‌های انطباق و تعمیم این موجود زنده به انسان مورد توجه قرار گرفته است اما این سئوال را باید از سخنگوی وزارت امورخارجه و دیگر کسانی که این موفقیت ایران را زیر سئوال برده اند داشته باشیم که بیش از آنکه برای حیوانات دلسوزی کنند بیشتر نگران به مخاطره افتادن جان انسان‌های بیگناهی باشند که توسط نظامی‌های آمریکا در عراق، افغانستان، ویتنام، بوسنی و گرانادا از بین رفته‌اند. آیا این صحنه‌ها احساسات آنها را بر نمی‌انگیزد؟

وی ادامه داد: اینها نگرانی‌هایشان چیز دیگری است و می‌خواهند چهره ما را بدنام کنند.

هزینه 3 میلیارد تومانی برای فرستادن میمون به فضا

فاضلی برآورد هزینه ارسال کپسول زیستی حامل میمون به فضا را حدود 3 میلیارد تومان برآورد کرد.