به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری‌نسب صبح پنجشنبه در نشست ستاد طرح نهضت یادگیری ترجمه قرآن در تنگستان اظهار داشت: فاصله گرفتن از قرآن موجب تفرقه میان ملل مسلمان شده و بسیاری از مشکلات جهان اسلام ناشی از عدم عمل به آموزه های قرآن است.

وی با بیان اینکه قرآن قانونی کامل برای سعادت دنیا و آخرت است، تصریح کرد: بایدها و نبایدهای زندگی بشر امروزی و اینکه چگونه باید زندگی کند همه آنها در قرآن موجود و در اختیار ماست و باید از این فرصتی که خداوند برای ما مهیا و فراهم آورده است در مسیر سعادت کامل بهره‌گیری کنیم.

فرماندار تنگستان افزود: پیروی از تعالیم الهی و عمل به آن موجب پایداری و استقامت در برابر زورگویان خواهد شد زیرا این وعده الهی است که اگر به راه مستقیم حرکت کنید ما شما را یاری می‌کنیم تداوم انقلاب اسلامی و حرکت به جلو آن امروز از عمل به قرآن و پیروی از تعالیم نجات بخش الهی آن است.

وی با بیان اینکه پایداری، عزت و استقامت ملت ایران در برابر استکبار از آموزه‌های قرآن است، خاطرنشان ساخت: تلاوت و لذت بردن از قرائت قرآن کافی نیست زیرا هنگامی این تلاوت قران لذت‌بخش است که همراه با فهم و درک صحیح از آن باشد.

جعفری‌نسب با تاکید بر لزوم تلاش برای ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه از ادارات و نهادهای شهرستان خواست تا با ستاد طرح نهضت یادگیری ترجمه قران بیش از پیش همکاری و همراهی لازم داشته باشند.

فرهنگ قرآنی در جامعه نهادینه شود



امام جمعه اهرم نیز در این نشست اظهار داشت: فرهنگ قرآنی و آموزش‌های این کتاب الهی باید در جامعه نهادینه و گسترش یابد تا مردم بیش از پیش با این کتاب وحی و راهنمای بزرگ بشر مانوس شوند.

حجت الاسلام عیسی راستگو افزود: باید مسائل فرهنگی و عمل به دستورات قرآن را سرلوح همه کارها قرار دهیم زیرا عمل به دستورات الهی برکت خاصی در زندگی بشر دارد.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم تلاش برای ترویج فرهنگ قرآنی در بخش‌های مختلف جامعه، بیان داشت: باید تلاش کنیم زمینه را برای استفاده و بهره‌مندی همگانی از قرآن و آموزه‌های آن فراهم سازیم.

سهراب انبارکی در ادامه بیان داشت: سهم شهرستان تنگستان در طرح نهضت یاد گیری ترجمه قران سه‌هزار نفر است که یک‌هزار نفر برادران و دو‌هزار نفر نیز خواهران خواهند بود.