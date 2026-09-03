داداشی: ناپایداری جوی و رگبار در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو ناپایدار است و پدیده غالب در بعضی از ساعتها افزایش باد و در پارهای از نقاط استان بهویژه مناطق غربی رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق و غبارآلود پیشبینی میگردد.
وی در ادامه افزود: سامانه بارشی اوایل امشب از استان خارج و به دنبال آن کاهش ابر و از اوایل هفته آینده جو پایدار و آسمان در اکثر ساعتها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از اوایل هفته آینده بهتدریج افزایش نسبی ۲ الی ۴ درجهای دمای بیشینه و همچنین کاهش نسبی دمای کمینه قابل انتظار است.
داداشی در خصوص وضعیت دمایی شبانهروز گذشته تصریح کرد: خنکترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد و گرمترین نقطه استان از ایستگاه صفیآباد با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی بیان کرد: کمینه دمای بجنورد ۱۸ و بیشینه آن ۲۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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