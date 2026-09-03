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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۸

اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی برای مسیر سمنان- فیروزکوه

اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی برای مسیر سمنان- فیروزکوه

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از نیاز به اعتبار دو هزار میلیارد تومانی برای تکمیل و بهره برداری مسیر سمنان- فیروزکوه خبر داد و گفت: طول مسیر ۲۷ کیلومتر در محدوده استان است.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه سمنان- فیروزکوه که چند سالی می شود مردم انتظار تکمیل آنرا دارند، توضیح داد: ۲۷ کیلومتر محور سمنان- فیروز کوه در محدوده استان سمنان قرار دارد.

وی با بیان اینکه این طرح در دو قطعه در دست اجرا است و تکمیل آن می تواند در تسهیل آمد و شد و رفت و آمد بین استان های مازندران، سمنان و تهران موثر باشد، افزود: مسیر سمنان- فیروزکوه همچنین بعد از بهره برداری در مسیر کاهش تصادفات هم موثر خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه این جاده در مسیر استان ۳۷ کیلومتر است که ۱۰ کیلومتر آن سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید، یادآور شد: عملیات اجرایی ۲۷ کیلومتر باقی مانده در دست اجرا است.

حسینی طباطبایی بیان کرد: برآوردی که ما در مجموعه راه و شهرسازی داریم با توجه به قراردادی که منعقد شده ۸۰۰ و ۹۰۰ میلیارد تومان برای این فاز است، تاکید کرد: با تعلقاتی که این طرح خواهد داشت نزدیک به دو هزار میلیارد تومان هزینه برای آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه فاز اول این طرح از مومن آباد تا افتر و فاز دوم از افتر تا گردنه بشم خواهد بود، ابراز کرد: پس از خلع ید پیمانکار قبلی، دو پیمانکار جدید برای ادامه عملیات انتخاب شد و می توانیم طبق وعده ای که پیمانکار داده این طرح را حتی زودتر از موعد مقرر هم افتتاح کنیم.

گفتنی است پیمانکار ۳۶ ماه را برای بهره برداری از این طرح اعلام کرده است و تا کنون پنج کیلومتر مسیر فاز یک اجرایی شده است.

کد مطلب 6936145

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