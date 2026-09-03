شهرام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران با عنوان جام شهدای معجزه مهیار در تاریخ ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این رقابتها با هدف ارتقای سطح کیفی ورزش کراس و شناسایی استعدادهای برتر در سطح کشور برنامهریزی شده است.
وی در خصوص برگزاری این رویداد اظهار داشت: مسابقات جام شهدای معجزه مهیار، فراتر از یک رقابت ورزشی ساده، بستری برای نمایش جسارت و مهارت اسکیتبازان است.
رئیس هیات اسکیت استان اصفهان تاکید کرد: ما در اصفهان آماده هستیم تا میزبان بهترینها باشیم؛ جایی که در مسیر سخت و هیجانانگیز کراس، غیرممکنها به ممکن تبدیل میشوند و قهرمانان جدید از دل دشت مهیار ظهور میکنند.
به گفته اکبری، این مسابقات در دو بخش بانوان و پسران و در تمامی ردههای سنی برگزار میشود و انتظار میرود حدود ۵۰۰ ورزشکار حرفه ای از ۱۷ استان کشور در این رقابتها حضور یابند. علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
نظر شما