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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰

اصفهان میزبان دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران می‌شود

اصفهان میزبان دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران می‌شود

اصفهان- رئیس هیات اسکیت استان اصفهان گفت: دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران با عنوان «جام شهدای معجزه مهیار» ۲۶ و ۲۷ شهریور در اصفهان برگزار خواهد شد.

شهرام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران با عنوان جام شهدای معجزه مهیار در تاریخ ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این رقابت‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی ورزش کراس و شناسایی استعدادهای برتر در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی در خصوص برگزاری این رویداد اظهار داشت: مسابقات جام شهدای معجزه مهیار، فراتر از یک رقابت ورزشی ساده، بستری برای نمایش جسارت و مهارت اسکیت‌بازان است.

رئیس هیات اسکیت استان اصفهان تاکید کرد: ما در اصفهان آماده هستیم تا میزبان بهترین‌ها باشیم؛ جایی که در مسیر سخت و هیجان‌انگیز کراس، غیرممکن‌ها به ممکن تبدیل می‌شوند و قهرمانان جدید از دل دشت مهیار ظهور می‌کنند.

اصفهان میزبان دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران می‌شود

به گفته اکبری، این مسابقات در دو بخش بانوان و پسران و در تمامی رده‌های سنی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود حدود ۵۰۰ ورزشکار حرفه ای از ۱۷ استان کشور در این رقابت‌ها حضور یابند. علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 6936182

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