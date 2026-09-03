به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت عربی ۲۱ ، بعد از گذشت ۱۸ سال صهیونیست‌ها راز ترور محمد سلیمان، ژنرال سوری در طرطوس را فاش کردند.

ایهود اولمرت، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در این زمینه فاش کرد که واحد کماندویی ویژه نیروی دریایی این رژیم، عملیات ترور محمد سلیمان، مشاور برجسته بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه را در شهر ساحلی طرطوس در سال ۲۰۰۸ انجام داد.

به گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، طبق روایت اولمرت، اعضای این یگان ویژه ارتش صهیونیستی در ۱ آگوست ۲۰۰۸ به ساحل استان طرطوس سوریه رسیدند و در حالی که ژنرال محمد سلیمان در حال صرف شام در خانه ساحلی خود بود، به خانه او نزدیک شدند.

بر این اساس، اعضای یگان مذکور نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بعد از مشخص کردن موقعیت ژنرال سلیمان از فاصله تقریباً ۱۵۰ متری به او شلیک کردند. بعد از اینکه گلوله به پشت سر سلیمان اصابت کرد، نیروهای صهیونیستی سوار یک قایق شد و منطقه را از طریق دریا ترک کردند.

بعد از این ترور، گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی و خارجی حاکی از سوءظن به مداخله این رژیم در ترور محمد سلیمان بود، اما دولت سوریه در آن زمان مدرکی برای اثبات این موضوع نداشت.

ماه‌ها بعد از این ترور، شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب الله با اشاره به نقش ژنرال سلیمان در جنگ دوم لبنان گفت که رژیم صهیونیستی پشت ترور وی بوده است.

در سال ۲۰۱۵ هم نشریه اینترسپت اسنادی را منتشر می‌کرد که نشان می‌داد طبق اطلاعات آژانس امنیت ملی آمریکا، عملیات ترور این ژنرال سوری توسط یگان «شاتیت ۱۳» که همان واحد کماندویی ویژه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی است انجام گرفته بود.

در سال ۲۰۱۰ هم روزنامه انگلیسی گاردین اطلاعاتی را در مورد تحقیقات سوریه درباره ترور ژنرال محمد سلیمان بر اساس یک تلگراف منتشر کرد که در آن آمده بود، نیروهای امنیتی سوریه به سرعت محل حادثه را محاصره کرده و مناطق اطراف را جستجو کردند و شواهد نشان می‌دهد تل‌آویو مظنون اصلی این عملیات بوده است.

روایتی که اکنون ایهود اولمرت ارائه می‌دهد، پرونده ترور ژنرال سلیمان را ۱۸ سال بعد از وقوع آن، پس از سال‌ها اجتناب رژیم صهیونیستی از پذیرش رسمی مسئولیت این عملیات، علی‌رغم گزارش‌های متعدد مبنی بر ارتباط آن با حمله، بازگشایی می‌کند.