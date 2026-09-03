  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۷

عامل ایجاد حریق عمدی منزل مسکونی در میامی شناسایی و دستگیر شد

عامل ایجاد حریق عمدی منزل مسکونی در میامی شناسایی و دستگیر شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد حریق عمدی منزل مسکونی در شهر میامی خبر داد و گفت: این متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی از بروز حریق مشکوک یک واحد مسکونی در شهر میامی خبر داد و بیان کرد: با حضور به موقع آتش نشانی حریق مهار و علت آن کارشناسی شد.

وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان سازمان آتش نشانی میامی عمدی بودن ایجاد این حریق محرز و پرونده وارد فاز دیگری برای دستگیری عامل یا عاملان این اتفاق شد.

فرمانده انتظامی میامی با تاکید بر انجام تحقیقات میدانی و جمع آوری سرنخ های موجود، توضیح داد: در مدت زمان کوتاه عامل ایجاد این حریق عمدی شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.

موسی انگیزه متهم را اختلافات با سکنه است منزل مسکونی اعلام کرد و بیان داشت: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6936164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها