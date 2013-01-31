شکست گسترش فولاد و تداوم صدرنشینی شهرداری یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری 14 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد که در گروه "الف" این رقابت ها تیم گسترش فولاد تبریز، صدرنشین رقابت ها در زمین گل گهر سیرجان تن به باخت یک بر صفر داد. الوند همدان دیگر مدعی این گروه نیز برابر شهرداری اراک با گل دقیقه 94 برنده شد تا به صدر جدول نزدیک تر شود و مس سرچشمه هم در زمین ابومسلم مشهد به تساوی پرگل 4 بر 4 دست یافت.

با این نتایج تیم گسترش فولاد همچنان در صدر جدول باقی ماند و الوند همدان با 3 امتیازی که کسب کرد اختلافش را با این تیم به عدد 2 رساند. نفت مسجد سلیمان هم با صعود به رده سوم در جمع مدعیان قرار گرفت.

نتایج دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتبال دسته اول و جدول رده بندی این رقابت ها در گروه "الف" در پایان مسابقات این هفته به شرح زیر است:

* گل گهر سیرجان یک - گسترش فولاد تبریز صفر

* الوند همدان صفر - شهرداری اراک صفر

* نساجی مازندران 2 - سنگ آهن بافق 3

* ابومسلم مشهد 4 - مس سرچشمه 4

* داماش ایرانیان 2 - اتکا گرگان 2

* استقلال اهواز 2 - شاهین بوشهر صفر

*ماشین سازی تبریز صفر - نفت مسجد سلیمان یک

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولاد تبریز 36 امتیاز

2- الوند همدان 34 امتیاز

3- نفت مسجد سلیمان 32 امتیاز

4- مس سرچشمه 31 امتیاز

5- نساجی مازندران 27 امتیاز

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13- شهرداری اراک 16 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 11 امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هجدهم و در گروه "ب" مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های کشور نیز شهرداری یاسوج با بردی که برابر تیم یادآوران شلمچه کسب کرد همچنان در صدر جدول باقی ماند اما شهرداری تبریز این هفته جای خود را در رده دوم به استقلال اهواز داد. نماینده تبریز در زمین نیروی زمینی شکست خورد این در حالی بود که استقلال خوزستان در زمین شهرداری بندرعباس یک امتیاز ارزشمند کسب کرد و در رده دوم جدول قرار گرفت.

نتایج دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور در گروه "ب" و جدول رده بندی این گروه به شرح زیر است:

* نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری تبریز یک

* شهرداری یاسوج 2 - یادآوران شلمچه یک

* حفاری اهواز صفر - سایپا شمال 2

* ایران جوان بوشهر یک - برق شیراز یک

* شهرداری بندرعباس صفر - استقلال خوزستان صفر

* فولاد یزد یک - پاس همدان یک

*مس رفسنجان یک - راهیان کرمانشاه 3

جدول رده بندی گروه ب:

1- شهرداری یاسوج 36 امتیاز

2- استقلال خوزستان 32 امتیاز

3- شهرداری تبریز 31 امتیاز

4- راهیان کرمانشاه 29 امتیاز

5- پاس همدان 29 امتیاز

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13- فولاد یزد 14 امتیاز

14- یادآوران شلمچه 12 امتیاز