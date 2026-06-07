دنا یاسوج در جدال صدرنشینان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه تیم فوتبال دنا یاسوج در ورزشگاه تختی یاسوج به مصاف شاهین بندرعامری رفت.

این دیدار به دلیل رقابت مستقیم دو تیم برای صدرنشینی جدول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

دنا یاسوج پیش از این مسابقه با ۴۲ امتیاز در صدر جدول قرار داشت و شاهین بندرعامری نیز با ۴۰ امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده این تیم محسوب می‌شد.

در نیمه نخست، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و دو تیم با ارائه یک فوتبال محتاطانه، موقعیت‌های خطرناک چندانی روی دروازه یکدیگر خلق نکردند تا ۴۵ دقیقه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز تلاش شاگردان قاسم سیانکی برای رسیدن به گل برتری ثمری نداشت و تیم میهمان نیز با تمرکز بر حفظ ساختار دفاعی خود اجازه ایجاد موقعیت‌های جدی را به میزبان نداد.

در نهایت این دیدار حساس و کم‌موقعیت با نتیجه تساوی صفر بر صفر خاتمه یافت تا دنا یاسوج با کسب یک امتیاز، ۴۳ امتیازی شود و همچنان در صدر جدول باقی بماند.

با این نتیجه و در حالی که چهار هفته تا پایان رقابت‌ها باقی مانده است، رقابت برای کسب سهمیه صعود مستقیم به لیگ آزادگان میان مدعیان همچنان ادامه خواهد داشت.