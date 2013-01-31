تیم فوتبال شهرداری یاسوج یک گام دیگر به لیگ برتر نزدیکتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری یاسوج در هفته هجدهم لیگ یک کشور، در مصاف با" یادآوران شلمچه" با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید و جایگاه خود را در صدر جدول گروه دوم تثبیت کرد.

در این بازی که با بارش شدید برف در هوای سرد یاسوج همراه بود، ابتدا "محمد پورمند" بازیکن شهرداری یاسوج در دقیقه 23 بازی از روی یک ضربه ایستگاهی دروازه یادآوران شلمچه را باز کرد.

در دقیقه 65 بازی نیز "میلاد جعفری" با عبور از مدافعان یادآوران، گل دوم شهرداری یاسوج را به ثمر رساند.

مهاجمان شهرداری یاسوج در این دیدار فرصت های زیادی را از دست دادند.

قضاوت این دیدار را "موعود بنیادی فر" به همراه "قهرمان نجفی" و "محمد رضا طالبی" بر عهده داشت.

این پنجمین برد پیاپی شهرداری یاسوج بود و هم اکنون این تیم با 36 امتیاز و با چهار امتیاز اختلاف از تیم استقلال خوزستان، در صدر جدول رده بندی گروه ب لیگ یک قرار دارد.

تیم شهرداری تبریز هم با 31 امتیاز در رتبه سوم گروه ب لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار دارد.

تیم شهرداری در هفته نوزدهم این بازیها در کرمانشاه به مصاف تیم فوتبال راهیان این شهر می رود.

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عکس: جواد اسلامی