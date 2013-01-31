کشف 300 هزار عدد قرص و کپسول نیروزا در گناوه

به گزارش خبرگزاری مهر،فرمانده دریابانی گناوه و دیلم در ادامه گفت: در پی کسب خبر از منابع و مخبرین محلی مبنی بر اینکه یک فروند لنج باری با تناژ بالا حامل مقدار زیادی کالا ممنوعه و قاچاق وارد خور گناوه شده با همکاری جدی و تنگاتنگ همکارانم در حفاظت اطلاعات پایگاه دریابانی گناوه وارد عمل شدیم.

غلامرضا جمالی افزود: محل اختفای این شناور را در بین دیگر شناورها با سختی زیادی شناسایی و در یک عملیات هماهنگ و غافلگیر کننده توسط عوامل اطلاعاتی و حفاظتی پایگاه دریابانی گناوه شناور فوق توقیف و با هماهنگی با مقام قضایی و گمرک نسبت به انتقال و تخلیه شناور اقدام شد.

وی بیان داشت: در شناور فوق 300 هزار عدد قرص و کپسول نیروزا، سه‌هزار کیلوگرم (3 تن) انواع پودر نیروزا و هشت هزار عدد انواع مواد محترقه از قبیل فشفشه و ترقه کشف و ضبط شد.

برنامه‌های فرهنگی شهرستان دشتی در دهه فجر



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی از برگزاری برنامه های فرهنگی در دهه فجر توسط تشکل ها، کانون ها و مؤسسات قرآنی خبر داد و گفت: با توجه به واگذاری مسئولیت کمیته کانون‌ها و انجمن های اسلامی ستاد دهه فجر به این اداره، برنامه های مختلفی اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام سعید توکلیان افزود: از این مراسم ها می توان به برگزاری همایش نقش هیئات مذهبی، برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین هیئات مذهبی، برگزاری گفتمان دینی با موضوع جوان، انقلاب و انتظار در مسجد امام رضا (ع) شهر خورموج، افتتاح مؤسسه قرآنی مشکات النور و تزئین و چراغانی بازار توسط انجمن اسلامی بازار اشاره کرد.

وی شرکت در نمایشگاه دهه فجر توسط انجمن اسلامی بازار و ایجاد غرفه اداره تبلیغات اسلامی نمایشگاه دستاوردهای ادارات از دیگر برنامه های فرهنگی این اداره اعلام کرد.

رژه موتورسواری دانش آموزان بسیجی تنگستان به‌مناسبت دهه فجر



همزمان با آغاز دهه پر فروغ فجر بیش از 100 موتور سوار بسیجی که همگی آنها دانش آموز دبیرستانی بودند خیابان انقلاب شهراهرم را با رژه باشکوه خودزینت بخشیده و یاد و خاطره دوران گهر بار پیروزی انقلاب را گرامی داشتند.

به صدا درآمدن زنگ انقلاب از دیگر برنامه‌های روز اول دهه فجر در تنگستان بود که امام جمعه شهرستان تنگستان در این آئین گفت: این انقلاب توانست تومار رژیمی رادرهم بپیچد که سرتا پا مظهرظلم و استبداد داخلی و نماینده استعمار خارجی درمنطقه خلیج فارس بود.

حجت الاسلام عیسی راستگو تصریح کرد: امام خمینی (ره ) انقلاب بزرگی را رهبری کرد که این انقلاب با نام دین واسلام واراده ملت انجام شد. 12 بهمن روزورودمردی بزرگ به کشوراست مردی که با آمدنش عزت،عظمت سربلندی برای ملت ایران به ارمغان آورد.

کشف 5 دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق



فرمانده دریابانی گناوه و دیلم از کشف پنج دستگاه خودروسواری حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در طول چند روز گذشته اکیپ‌های گشت خودرویی پایگاه دریابانی گناوه تعداد 5 دستگاه خودرو سواری که حامل سوخت قاچاق بوده‌اند را توقیف کردند.

غلامرضا جمالی افزود: این خودروها با جاسازی تانکر در صندلی عقب و صندوق، حامل چهار هزار و 500 لیتر سوخت بودند. محموله مورد نظر کشف و ظبط شده و پرونده به مقامات قضایی احاله شده است.

وی یادآور شد: در سال‌جاری تاکنون مقدار560 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان‌های گناوه و دیلم توسط پرسنل دریابانی کشف و ضبط شده است. در این ارتباط تاکنون 137 فروند شناور سبک و سنگین توقیف و مالکین آن‌ها به مراجع قضایی معرفی شدند.

اعزام 30 مبلغ به مناسبت دهه فجر در گناوه



مسئول امور فرهنگی تبلیغی و تشکل های دینی اداره تبیلغات اسلامی گناوه از اعزام 30 مبلغ به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر خبر داد.

علی بدخشان اظهار داشت: طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه 30 مبلغ برای سخنرانی، اجرای گفتمان‌های دینی و برنامه‌های فرهنگی دهه فجر به مدارس، مساجد و هیئات مذهبی اعزام می‌شوند.

مسئول امور فرهنگی تبلیغی و تشکل‌های دینی اداره تبلیغات اسلامی گناوه افزود: محورهای مورد بحث مبلغین در ایام دهه فجر دستاوردهای انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی و حجاب و عفاف است.