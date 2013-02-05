حجت‌الاسلام مرتضی خوشنویس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله نهایی مسابقات قرآن مقطع شکوفه‌ها در سطح شهرستان برگزار شد، افزود: مسابقات برادران در امامزاده سید محمد وحید و مسابقات بانوان در مدرسه جنب امامزاده برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه سطح مسابقات سال جاری نسبت به سال گذشته بالاتر بود، بیان داشت: این مسابقات در رشته‌های ترتیل، قرائت، حفظ نیم جزء، یک جزء، دو و نیم جزء، پنج جزء، و حفظ کل به صورت مشترک بین برادران و خواهران، و رشته اذان هم ویژه برادران برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اهمیت اوقاف شهرستان اصفهان و تقسیم آن به نواحی یک و دو تصریح کرد: این ویژگی سبب شد تا در مسابقات قرآن هم 6 نفر از هر رشته انتخاب شوند و سه نفر از آنها مورد تشویق قرار بگیرند. البته هر 6 نفر در مرحله استانی مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 6 تیم، داوری این مسابقات را به عهده داشتند، ادامه داد: سه تیم داوری خواهران و سه تیم داوری برادران مسابقات شکوفه‌های شهرستان اصفهان را داوری کردند.

خوشنویس‌زاده تعداد شرکت‌کنندگان در این مسابقات را حدود 400 نفر اعلام کرد.

وی همچنین اسامی نفرات اول تا سوم به تفکیک هر رشته را بدین شرح اعلام کرد:

خواهران:

ترتیل: زهرا نصری، فاطمه نریمانی، نرگس کریمی

حفظ 10 جزء: فاطمه صانعی، زهرا کریمی، حدیثه شریفیان‌نژاد

حفظ نیم جزء: فاطمه جمدیان، نگین پورحسین، فاطمه سادات مکاری

حفظ دو و نیم جزء: فاطمه حسین‌زاده، زهرا انجمنی، مینا نصر اصفهانی

حفظ یک جزء: زهرا روشنگران، فاطمه زهرا سلطانی، فاطمه روان‌بخش

حفظ پنج جزء: زهرا عباسپور، فاطمه اکبری، فرزانه سادات نکویی

حفظ جزء 30: فاطمه پوربافرانی، سارا شاهی، فاطمه عابدینی

حفظ کل: زهرا توکل، امینه سادات اعتصامی، فائزه خشابی

قرائت: مریم سعادت‌فر، نیلوفر کیانی، فاطمه سعادت‌فر

‌برادران

ترتیل: محمدجواد امین‌زاده، سجاد اکبری، علیرضا حاجی اسماعیلی

قرائت: سید محمدمهدی سعادتی‌نژاد، محمد پورسینا، محمدمهدی کهکشان

حفظ نیم جزء: علی عابدی، سید مسعود حسینی، محمدهادی مومنی

حفظ دو و نیم جزء: محمدمهدی رضایی، سید محمدصادق کیخسروی، محمدمهدی پهلوان صادقی

حفظ یک جزء: محمد بذرافشان، احسان رفیعی، محمدمهدی محمدبیگی

حفظ پنج جزء: حسن امینی، سینا ایزدی، علی براتی

حفظ 20 جزء: امیرحسین قزوینی‌زاده، نذرالله صفری، مهدی اکبریان

حفظ کل: رضا نژاد تبریزی، سید محمد سعید قوام نیا