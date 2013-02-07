به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این بازیگر ایرلندی نامزد اسکار که آخرین بار در سال 2008 بر روی صحنه تئاتر لینکلن سنتر نیویورک در نمایش "آه جویی" اثر ساموئل بکت و در نقش جو ظاهر شده بود، اخیرا در سفری به ایرلند شمالی، از این تصمیمش خبر داد.

نیسون که در این سفربه دیدار شهر زادگاهش بالیمنا رفته بود به بلفاست تلگراف گفت: چهار و نیم سال از آخرین باری که روی صحنه ظاهر شدم می گذرد و وقتش شده که دوباره این کار را انجام دهم. خیلی دوست دارم این کار را در مرکز نمایش لیریک در بلفاست انجام دهم و برای این کار به شدت به دنبال یک نمایش خوب هستم.

با وجود اینکه نیسون تبدیل به یکی از بازیگران اصلی هالیوود شده، مسیر متمایزی در تئاتر نیز پیموده است. در سال 1976، او در حالیکه 24 سال داشت، به بازیگران لیریک بلفاست پیوست و اولین بازی اش را با حضوری دو دقیقه ای در نمایش "مردمان برخاسته" از جیمز پلانکت انجام داد. بعد از گذراندن چند سال دیگر و بازی های بیشتر او به دوبلین رفت.

از آن موقع به بعد او نمایش‌های مهمی در وست اند و برادوی اجرا کرد. در وست اند او نقش اسکار وایلد را در نمایش "بوسه یهودا" اثر دیوید هر بازی کرد و در برادوی در نمایش‌های "آنا کریستی" و "امتحان سخت" در سال‌های 1993 و 2002 ظاهر شد. نمایش اول منجر به نامزدی جایزه تونی و ازدواج با هم بازیگرش ناتاشا ریچاردسون فقید شد.