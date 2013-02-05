به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدت‌ها توقف پیش فروش سکه در بازار، به زودی دور جدید پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی آغاز خواهد شد.

هم اکنون برنامه‌ریزی‌ها در بانک مرکزی برای آغاز دور جدید پیش فروش سکه در حال نهایی شدن است. با این حال، قرار است دولت مصوبه‌ای در این باره داشته باشد. این برنامه در راستای مدیریت نقدینگی پایان سال و قیمتها در بازار سکه اجرایی خواهد شد.

در همین حال، عرضه در دور جدید پیش فروش سکه مثل گذشته دیگر بدون محدودیت نخواهد بود و برای هر خریدار سقف تعیین خواهد شد. به احتمال زیاد، قیمت پیش فروش سکه بیش از یک میلیون تومان خواهد بود.

سال گذشته 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه توسط بانک مرکزی پیش فروش شد. از مجموع ابزارهای جایگزین تحویل سکه، تنها ابزار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد مطرح بوده استفاده شد، اما بانک مرکزی در مردادماه امسال همزمان با تحویل 1 میلیون و 950 هزار قطعه سکه به متقاضیان، برای دوره ای نیز امکان پرداخت وجه به منصرف شدگان را اجرایی کرد.