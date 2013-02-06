قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر محاسبه قیمت رسمی خودروهای داخلی بر اساس ارز مبادلاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را اعلام کرد.

بر همین اساس قیمت رسمی پژو 206 تیپ 2 با کیسه هوای راننده و سرنشین معادل 32 میلیون تومان، پراید SX 131 معادل 16 میلیون و 750 هزارتومان، قیمت پژو پارس سال با ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده 30 میلیون تومان، تندر 90 هم 36 میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت رسمی پژو 405 بنزینی GLX به میزان 23 میلیون تومان، تیبا SX به قیمت 19 میلیون و 790 هزارتومان، پراید 111 SX به قیمت 17 میلیون و 200 هزارتومان و پراید 141 SX نیز 16 میلیون و 150 هزارتومان تعیین شد.

پیش از این قیمت پژو 206 تیپ 2 معادل 19 میلیون و 424 هزار تومان، پراید SX131 معادل 12 میلیون و 530 هزارتومان و پژو پارس سال 22 میلیون و 970 هزارتومان اعلام شده بود. قیمت پژو 405 هم 17 میلیون و 906 هزار و 400 تومان، تیبا 15 میلیون و 400 هزارتومان و پراید 111 هم 11 میلیون و 940 هزارتومان بود.

فهرست کامل افزایش قیمت خودروها بزودی منتشر می شود.