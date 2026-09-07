به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده از زمانی که هدایت تیم فوتبال استقلال را برعهده گرفت، نشان داده است که مسائل انضباطی و رعایت چارچوبهای تیمی برای او از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ موضوعی که حالا با قرار گرفتن نام صالح حردانی در فهرست بازیکنان کنار گذاشتهشده، بار دیگر به یکی از بحثهای اصلی پیرامون استقلال تبدیل شده است.
بختیاریزاده در دوره حضورش روی نیمکت استقلال بارها بر لزوم رعایت نظم و انضباط تیمی تأکید کرده و در مواردی نیز برخورد مستقیم با بازیکنانی داشته که از نظر او از چارچوبهای موردنظرش خارج شدهاند. اتفاقاتی که در فصل گذشته رخ داد و اگرچه به دلیل نیمهتمام ماندن لیگ برتر و شرایط خاص کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما اکنون با ماجرای صالح حردانی بار دیگر مرور آنها خالی از لطف نیست.
آغاز ماجرا با جلالی، سهرابیان و غلامی
فصل گذشته و پس از آنکه بختیاریزاده به جای ریکاردو ساپینتو هدایت استقلال را برعهده گرفت، چند بازیکن این تیم با تصمیم سرمربی از حضور در تمرینات منع شدند.
ابوالفضل جلالی، آرمین سهرابیان و عارف غلامی بازیکنانی بودند که در مقطعی با تصمیم بختیاریزاده از تمرینات استقلال کنار گذاشته شدند. موضوعی که در آن مقطع حواشی زیادی به همراه داشت، اما پس از وقوع جنگ تحمیلی علیه کشورمان و نیمهتمام ماندن رقابتهای لیگ برتر، به تدریج از کانون توجه خارج شد.
با پایان فصل، قرارداد آرمین سهرابیان و ابوالفضل جلالی با استقلال تمدید نشد و هر دو بازیکن از جمع شاگردان بختیاریزاده جدا شدند. سهرابیان راهی سپاهان شد و جلالی نیز به پرسپولیس پیوست تا پرونده حضور این دو بازیکن در استقلال بسته شود.
در این میان، وضعیت عارف غلامی متفاوت بود. این مدافع با وجود داشتن قرارداد، در تمرینات پیشفصل استقلال حاضر شد، اما حضور او نیز چندان دوام نداشت و مدتی بعد اجازه ادامه تمرین با تیم را پیدا نکرد. در نهایت غلامی نیز از جمع آبیپوشان جدا شد تا هر سه بازیکنی که در فصل گذشته با تصمیم بختیاریزاده از تمرینات کنار گذاشته شده بودند، از استقلال فاصله بگیرند.
کوشکی؛ هشداری برای بازیکنان استقلال
این روند البته با آغاز فصل جدید متوقف نشد. در یکی از دیدارهای ابتدایی استقلال مقابل نساجی، علیرضا کوشکی پس از تعویض از تصمیم کادر فنی ناراحتی خود را نشان داد؛ رفتاری که با واکنش سهراب بختیاریزاده همراه شد.
سرمربی استقلال در بازی بعدی تیمش برابر سپاهان، کوشکی را در ترکیب اصلی قرار نداد و او کار را از روی نیمکت آغاز کرد. اگرچه این اتفاق در مقایسه با موارد فصل گذشته ابعاد متفاوتی داشت، اما نشان داد بختیاریزاده همچنان نسبت به واکنش بازیکنان به تصمیمات کادر فنی حساس است و نظم تیمی را موضوعی قابل اغماض نمیداند.
صالح حردانی؛ جدیدترین بازیکن در فهرست بختیاریزاده
حالا اما نام صالح حردانی به این فهرست اضافه شده است؛ بازیکنی که اتفاقاً از جایگاه ویژهای در استقلال برخوردار بود و به عنوان کاپیتان دوم تیم شناخته میشد.
پس از دربی ۱۰۷ پایتخت، حردانی با تصمیم بختیاریزاده اجازه حضور در تمرینات استقلال را پیدا نکرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که استقلال باید خود را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده کند و همین مسئله باعث شد موضوع اختلاف میان بازیکن و سرمربی به یکی از مهمترین حواشی پیرامون آبیپوشان تبدیل شود.
بختیاریزاده در نشست خبری پیش از دیدار استقلال برابر آلومینیوم اراک نیز بهصراحت درباره این موضوع صحبت کرد و اعلام کرد که حردانی به دلیل اتفاقات رخ داده و تشخیص کادر فنی، اجازه حضور در تمرینات را ندارد.
سرمربی استقلال حتی موضعی صریحتر اتخاذ کرد و گفت تا زمانی که او هدایت استقلال را برعهده دارد، حردانی اجازه حضور در تمرینات این تیم را نخواهد داشت؛ موضعی که نشان میدهد اختلاف میان سرمربی و مدافع استقلال، دستکم در شرایط فعلی، موضوعی جدی است.
آیا حردانی سرنوشت جلالی و سهرابیان را پیدا میکند؟
با توجه به نحوه برخورد بختیاریزاده با بازیکنان فصل گذشته و موضع صریح او درباره حردانی، بازگشت این مدافع به تمرینات استقلال تا زمانی که شرایط فعلی تغییر نکند، چندان محتمل به نظر نمیرسد. تجربه جلالی، سهرابیان و غلامی نیز نشان میدهد که وقتی بختیاریزاده تصمیم به کنار گذاشتن یک بازیکن میگیرد، عقبنشینی از این تصمیم چندان ساده نیست.
البته شرایط حردانی با بازیکنان فصل گذشته تفاوتهایی دارد. او قرارداد دارد، از بازیکنان باتجربه استقلال محسوب میشود و جایگاهش در ساختار تیم نیز تنها به حضور در ترکیب محدود نمیشود. از سوی دیگر، استقلال در فصل جاری با محدودیتهایی در فهرست بازیکنان و مسائل مربوط به نقلوانتقالات نیز مواجه است و از دست دادن یک بازیکن باتجربه میتواند از نظر فنی تبعاتی برای این تیم داشته باشد.
ورود تاجرنیا به ماجرا
در این میان، موضع مدیریت باشگاه نیز میتواند در سرنوشت این پرونده تعیینکننده باشد. علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال پیش از این اعلام کرده بود که به موضوع اختلاف میان حردانی و بختیاریزاده ورود خواهد کرد.
به همین دلیل باید منتظر ماند و دید پس از دیدار استقلال برابر آلومینیوم اراک، مدیریت باشگاه چه تصمیمی درباره این اختلاف خواهد گرفت و آیا میتواند زمینه بازگشت حردانی به تمرینات را فراهم کند یا اینکه تصمیم سرمربی پابرجا خواهد ماند.
خط قرمز بختیاریزاده
آنچه از اتفاقات یک سال اخیر میتوان برداشت کرد این است که سهراب بختیاریزاده برای مسائل انضباطی و چارچوبهای تیمی خط قرمز مشخصی دارد. از جلالی، سهرابیان و غلامی در فصل گذشته تا ماجرای کوشکی و حالا صالح حردانی، سرمربی استقلال نشان داده است که در صورت احساس خدشه به نظم تیمی یا بیاحترامی به تصمیمات کادر فنی، آماده برخورد است.
حالا حردانی در نقطهای قرار گرفته که آیندهاش در استقلال بیش از هر چیز به تصمیم مدیریت باشگاه و البته موضع نهایی سرمربی بستگی دارد. اگر تاجرنیا بتواند میان دو طرف میانجیگری کند، احتمال بازگشت کاپیتان دوم استقلال وجود خواهد داشت؛ اما اگر بختیاریزاده بر موضع فعلی خود پافشاری کند، بعید نیست حردانی نیز مانند چند بازیکن پیشین، خیلی زود از جمع آبیپوشان جدا شود.
در نهایت، روزهای آینده مشخص خواهد کرد که ماجرای صالح حردانی به یک اختلاف قابل حل ختم میشود یا نام او نیز به فهرست بازیکنانی اضافه خواهد شد که در دوره بختیاریزاده به دلیل مسائل انضباطی از استقلال فاصله گرفتهاند.
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