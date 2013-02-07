به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال آمریکایی وال استریت ژورنال، تحریمهای آمریکا علیه ایران که در حدود شش ماه پیش به امضای باراک اوباما رسیده بود از روز گذشته رسما اعمال شد.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهای جدید، رسانههای ایران را هدف قرار خواهند داد.
به گزارش وال استریت ژورنال تحریمهای جدید مانع از دور زدن تحریمها توسط ایران خواهد شد. همچنین تحریمهای جدید مجازات نهادهای کمک کننده به ایران در زمینه نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، و اقتصادی، را بیشتر کرده است.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا قسمتهای مهمی از دور جدید تحریمها علیه ایران از روز چهارشنبه اعمال شده است و بر این اساس تحریمهای بیشتری بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد. علاوه بر این موسسات مالی و صنعت نفت ایران در لیست سیاه آمریکا قرار خواهد گرفت.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا اعلام شده است تحریمهای جدید به طرز چشمگیری فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و دسترسی ایران به سود حاصل از معاملات و جابهجایی نقدینگی را محدود خواهد کرد.
همچنین تحریمهای جدید رسانهها و مدیران رسانهای را نیز هدف قرار میدهند. بر این اساس عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است پلیس سایبری جمهوری اسلامی نیز در لیست جدید نهادهای تحریم شده قرار دارد.
همچنین در تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صنایع الکترونیک ایران نیز به چشم میخورد.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است، به زودی افراد و نهادهایی که مسئول نادیده گرفته شدن حقوق مدنی در ایران هستند، هدف تحریمهای آمریکا قرار خواهند گرفت.
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