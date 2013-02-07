خبر خوش بیمه ای برای تاکسیرانان/ قول شهردار برای بهره برداری از تونل نیایش

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم قدردانی از دست اندرکاران احداث تونل نیایش با بیان اینکه مجموعه تونل نیایش و پل طبقاتی صدر در مرحله آماده شدن است و برای بهره برداری آزمایشی آماده می شود گفت: امیدواریم 21 بهمن ماه تونل نیایش به صورت آزمایشی به بهره برداری برسد.

وی افزود : تونل نیایش و پل صدر از لحاظ ترافیکی به هم وابسته است و ما سعی داریم در صورت امکان بخش حرکتی شرق به غرب را 22 بهمن به بهره برداری برسانیم تا کسانی که از اتوبان صدر حرکت می کنند قبل از رسیدن به تقاطع اتوان شهید مدرس ، امکان ورود به تونل را داشته باشند .

قالیباف خاطرنشان کرد : تونل در انتها به دو بخش بزرگراه کردستان و نیایش تقسیم می شود و بنا داریم در صورتی که ترافیک اجازه دهد چون پل به بهره برداری نمی رسد و 120 روز تاخیر دارد ، تونل جنوبی را نیز نیمه دوم اسفند ماه فقط روزها از غرب به شرق مورد بهره برداری قرار دهیم .

تصویب بودجه هزینه‌ای جاری و کمک هزینه ای جاری شورای شهر

سه شنبه این هفته در جریان برگزاری جلسه علنی شورای شهر تهران، سخنگوی شورای شهر گفت: 116 میلیارد تومان در ارتباط با ماموریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و 555 میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل و ترافیک در بخش بودجه هزینه ای جاری به تصویب رسیده است.

دانشجو افزود : در بخش هزینه ای جاری خدمات شهری نیز 9 میلیارد و 120 میلیون تومان و توسعه مدیریت و هوشمند سازی نیز 119 میلیارد تومان به تصویب رسید.

همچنین بودجه هزینه ای جاری و کمک هزینه ای جاری سال 1392 شهرداری تهران به میزان 2 هزار و 100 میلیارد تومان در جلسه شورای شهر (هفدهم بهمن) تصویب شد.

در بخش دیگری از این جلسه یک فوریت لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی در پایتخت درسال 92 ، یک فوریت لایحه اصلاحیه و تعرفه و آیین‌نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و همچنین یک فوریت لایحه پیشنهاد به دولت و مجلس جهت کمک به تامین اعتبار مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال 92 بدون ورود به جزییات آن تصویب شد.

خبر خوش بیمه ای برای رانندگان تاکسی

در جریان برگزاری جلسه شورا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با حضور در این جلسه اعلام کرد: بخشنامه ای در جلسه ارائه شده بود که مصوبه رسمی و ابلاغ رسمی دولت بود و نشان می داد که رانندگان بالای 50 سال نمی توانند بیمه تامین اجتماعی شوند و بنابراین خواسته شورا در دست ما نیست. ما به ازای آن امسال از 22 بهمن رانندگان را بیمه تکمیلی خواهیم کرد.

مظفر با بیان اینکه قسط اول بیمه را امسال و قسط بعدی آن را در سال 92 پیش بینی کردیم گفت: اعضای خانواده تاکسیرانان حدود 400 هزار نفر هستند که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند و تخفیفی حدود 70 درصد نیز برای آن اعمال شد همچنین برای تمام رانندگان بیمه عمر و حوادث نیز در نظر گرفته شده است.

میثم مظفر گفت: بودجه جاری مورد نیاز برای این سازمان 13 میلیارد تومان است اما اعضای شورای شهر بودجه کمک هزینه جاری تاکسیرانی را 7 میلیارد تومان قرار دادند تا در صورت نیاز برای بیمه رانندگان از تبصره 38 استفاده شود.

خط یک مترو باز گشایی شد

مدیر عامل شرکت بهره ‌برداری متروی تهر ان و حومه با اشاره به حادثه واژگونی جرثقیل و سازه های فلزی پل در دست احداث در باقر شهر به روی حریم ریلی خط 1 مترو تهران گفت: خوشبختانه مشکل رفع شد و در حال حاضر مسیر بازگشایی شده است.

توسعه مراکز آموزشی و توانمند سازی صنایع دستی در تهران

این هفته اولین مرکز تخصصی آموزش و توانمند سازی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افتتاح شد و در آن مراسم معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از توسعه مراکز آموزشی و توانمند سازی در حوزه صنایع دستی در پایتخت خبر داد و گفت: امیدواریم با افزایش این مراکز دغدغه اشتغال جوانان کمتر شود.

محمدهادی ایازی افزود: با همکاری و مشارکت شهرداری تهران و معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی افراد متقاضی در این مرکز آموزش می بینند و می توانند در منازل خود سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را آماده عرضه کنند و برای خود منبع درآمد مناسبی ایجاد کنند.ما نیز قول می دهیم که مراکز آموزشی مانند این مرکز را در تهران توسعه دهیم و به افرادی که دغدغه اشتغال دارند آموزش دهیم.