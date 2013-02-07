سخنان رهبری درباره حفظ وحدت چراغ راه باشد/ضرورت حل مشکلات اقتصادی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی ظهرروز پنج شنبه در اولین یادواره شهدای انقلاب اسلامی استان مرکزی در فرهنگسرای آئینه اراک افزود: عزت و آقایی انقلاب ما با ولایت فقیه است و باید سخنان ایشان را چراغ راه قرار داد.

وی با اشاره به اینکه سران و مسئولین کشور باید قدر چنین ملت پاک و پایبندی را بدانند تصریح کرد: مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر کنار گذاشتن اختلافات شخصی و حفظ وحدت در موقعیت کنونی دارند.

حجت الاسلام آشتیانی با بیان اینکه استقامت ملت ایران نشانه عزت آن هاست، اظهار کرد: مردم ایران در 8 سال جنگ تحمیلی مردانه ایستادگی کردند و امروز هم در میدان جنگ نرم ایستاده اند و تحت تاثیر تهدید دشمن قرار نمی گیرند.

وی با بیان اینکه شهدا، قرب الهی را برگزیدند، اظهار کرد: موقعیت شهدا را با هیچ زبان و بیانی نمی توان تبیین و روشن کرد و در بزرگی مقام آن ها همین بس که خداوند مشتری آن هاست و بهشت برین را تقدیمشان کرده است.

اولیا خدا به متن و باطن دنیا توجه داشتند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه شهیدان و اولیالله با توجه به تعابیر مقام معظم رهبری، افزود: اولیا خدا به متن و باطن دنیا توجه داشتند و دنیا از منظر آن ها پل عبور و دانشگاهی برای درس گرفتن است.

نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: با توجه به تعابیر مقام رهبری می توان گفت که اولیا الله آینده را می بینند و باقی مردم امروز را می بینند.

وی با بیان اینکه شیفتگان زرق و برق دنیا جایگاه اولیا الله را درک نمی کنند، خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی شرایط بسیار سختی حکمفرما بود که هرکسی توان تحمل و ایستادگی را نداشت.

نماینده مردم قم با اشاره به 19 بهمن روز نیروی هوایی تصریح کرد: در زمان انقلاب، ظلمت و خفقان بر همه جا سایه انداخته بود و اگر انقلاب پیروز نمی شد قطعا مردان بزرگ نیروی هوایی که برای بیعت با امام آمده بودند، بدست رژیم پهلوی در امان نبودند و از بین می رفتند.

تنها صحبت کردن از آن زمان نمی تواند تداعی کننده سختی و مشقت آن دوران باشد

آشتیانی ادامه داد: تنها صحبت کردن از آن زمان نمی تواند تداعی کننده سختی و مشقت آن دوران باشد و کسانی که خود در متن حوادث بوده و سختی دوران را دیده بودند می فهمند که عزت و جایگاه کنونی انقلاب با چه سختی بدست آمده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: شهدای انقلاب اسلامی ایران از مشروطه تاکنون، در امتداد خط سرخ شهدا ی اسلام و حسین قدم برداشتند.

شهدای انقلاب در پاییزی ترین فصل تاریخ هدایتگرتاریخ شدند

مصطفی مشایخی افزود: شهدای انقلاب اسلامی در پاییزی ترین فصل تاریخ نگهبان و هدایتگر سبز تاریخ و جهان شدند.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی 54 شهید در دوران انقلاب تقدیم کرده است، اظهار کرد: وظیفه ما حفظ حرمت این شهیدان و یادآوری جایگاه والای آن هاست، زیرا این شهدا با خون خود پایه گذار اقتدار امروز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

گفتنی است در این مراسم از خانواده شهدای علی اصغر رحیمی، عباس دلشاد، عباسقلی جراحی، حجت الله رضایی،محمدکاظم صدرالدین نحوی، عباس سلیمانی، علی آقاباقری، علی اسکندری، عبدالرضا عشقی،صفر علی دستجانی، صفر علی اسدی فیوج، سید عباس اسدی، رضا ابراهیم زاده، ذبیح الله دارابی نژاد، حیدر شرفی، حسین آقاگلی، حسین آقاخانی، حجت الله رضایی، احمد ولی زاده به همراه ده ها تن دیگر از جوانمردان استان مرکزی که با خون خود نهال نوپای انقلاب را آبیاری کردند تا در سی و چهارمین بهار، شکوفایی و باروری درخت تنومند انقلاب ایران را نظاره گر باشیم قدر دانی شد.

همچنین در این مراسم پدر شهید سعید ادبجو خاطره شهادت فرزند 11 ساله اش را که اولین شهید انقلاب در اراک است را بازگو کرد.