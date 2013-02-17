حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب و تذکرات و توصیه های ایشان به قوای سه گانه اظهار کرد: مباحثی که از سوی رهبر معظم انقلاب بیان می شود فصل الخطاب است؛ چرا که ایشان به عنوان رهبر انقلاب طبق قانون اساسی هم سیاست گذار هستند و هم مسئولیت تنظیم روابط بین قوا را برعهده دارند.



وی افزود: طبق اختیارات قانونی و بر اساس اعتقادات شرعی در پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه مواضع، منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در موضوعات گوناگون راهگشا است.





نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر این که مخاطبان فرمایشات رهبر معظم انقلاب ضمن توجه به سخنان ایشان باید نسبت به اصلاح رفتار و مواضع خود اقدام کنند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات‌شان از مردم قدردانی کردند و به مسئولان تذکر دادند که از اختلاف و تخریب یکدیگر دست بردارند و تمام تلاش‌شان را برای حل مشکلات مردم به کار ببندند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سخنان‌شان به مسئولان یادآوری کردند که چندین سال پیش از آن ها خواسته اند که به موضوع اقتصاد و اصلاح وضعیت اقتصادی پرداخته و با فساد مقابله کنند، اما آنها به جای معطوف کردن توجهات خود به این موضوعات، وارد بگو مگوهای سیاسی شدند و این غفلت علاوه بر این که اتفاقات تلخ اخیر را رقم زد، مشکلات اقتصادی فروانی برای مردم و معیشت آنها ایجاد کرده است.

فولادگر با اشاره به این که سخنان رهبر معظم انقلاب تکلیف را برای پرداختن به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم روشن کرد و دیگر هیچ عذر و بهانه ای از هیچ کس در این زمینه پذیرفته نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکنون به این شفافیت اظهار نظر نکرده بودند، لذا جای هیچ گونه تفسیر و تعبیری در ارتباط با سخنان ایشان باقی نمانده است.

وی ابراز امیدواری کرد که افراد و گروه های سیاسی دچار تعبیر و تفسیر جانبدارانه نسبت به مواضع شفاف و روشن رهبر معظم انقلاب نشوند و هر فرد و بخش تذکرات رهبری در خصوص خود را پذیرفته و ضمن عذرخواهی از قصور انجام شده، نسبت به اصلاح رفتار و رویکرد خود اقدام نمایند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس تاکید کرد: همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی نقایص و اشکالات خود و مجموعه تحت مدیریتش را طبق تذکرات و توصیه های رهبر معظم انقلاب پذیرفت، بهتر است سایر بخش ها هم مشکلات و نقایص مربوط به خود را بپذیرند تا شرایط حساس کنونی و پیچ تاریخی را که در آن قرار گرفته ایم به سلامت بگذرانیم.

به گفته وی در پیش بودن انتخابات، افزایش فشار تحریم ها، تشدید مشکلات اقتصادی مردم و ... باعث حساسیت شرایط کشور شده است و لذا بر این اساس بود که رهبر معظم انقلاب هم چندی پیش عنوان کردند که هر کس فضای کشور را متشنج و آشفته کند و سخنی بگوید که باعث تحریک احساسات مردم بشود، قطعا به کشور خیانت کرده است.

فولادگر خاطر نشان کرد: فرمایشات گذشته و اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حساسیت شرایط و تذکرات و توصیه هایی که ارائه فرمودند، جای هیچ گونه تفسیر و تعبیر را باقی نگذاشت و بهتر است بخش ها و افرادی که مورد خطاب فرمایشات ایشان بودند به جای این که برای تفسیر به رای از سخنان رهبری تفکر کنند، هر چه زودتر ضمن عذرخواهی، قصور خود را پذیرفته و برای رفع نقایص اقدام کنند.