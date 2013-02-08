آمادگی آتش نشانی تهران برای تامین ایمنی راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، برای پاسخگویی به نیاز شهروندان و همیاری با آنان در روز 22 بهمن، ناوگان خودرویی و آتش نشانان با استقرار 51 خودروهای سبک و سنگین آتش نشانی و 61 دستگاه موتور سیکلت عملیاتی همراه با 400 آتش نشان در قالب گروه های مختلف اطفایی و امداد و نجات و نیزتجهیزات ایمنی در نقاط مختلف مسیر راه پیمایی، آماده خدمت رسانی هستند.

علاوه بر آن چند ایستگاه ثابت آتش نشانی که در مسیرهای شرق به غرب خیابان های آزادی و انقلاب قرار دارد و هم چنین تمامی 100 ایستگاه آتش نشانی موجود در سطح پایتخت در همه ایام به شهروندان خدمت رسانی می کنند به عنوان پایگاه های پشتیبانی آماده انجام خدمت هستند.

آتش نشانان داوطلب نیز در روز 22 بهمن ضمن حضور در راه پیمایی یوم اله 22 بهمن در ارائه خدمات ایمنی به شهروندان با آتش نشانان همکاری می کنند.



