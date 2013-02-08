22 بهمن نماد اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی قدس زاهدان ضمن تبریک دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر نماد بیداری، بصیرت شناسی، تقویت روحیه اعتماد، عزت جویی و استقلال طلبی ملت خداجو و انقلابی ایران اسلامی برای شکست حکومت دست نشانده ستمشاهی است.

وی گفت: ملت ایران که در آن زمان از ظلم حکومت ستمشاهی به خشم آمده بودند، توانستند با رهنمودهای حکیمانه امام خمینی (ره) این سرزمین را از وجود تک تک دست نشاندگان قدرت های استکباری پاک کنند.

وی افزود: امروز در حالی سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم که به پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف دست یافته و به عنوان الگو برای کشورهای جهان تبدیل شده ایم.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: دشمنان از راه های گوناگون سعی دارند به ایران اسلامی ضربه وارد کنند اما خوشبختانه بصیرت، هوشیاری و وحدت ملت ایران باعث ناکامی آنان شده است.

وی گفت: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی اینبار نیز مانند همیشه با حضور میلیونی در راهپیمایی 22 بهمن حمایت و پشتیبانی خود را از ولی امر مسلمین و دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام کرده و پاسخ دندان شکنی به توطئه های دشمنان خواهند داد.

وی همچنین بر حفظ وحدت و پیروی قاطع مسئولان از رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و افزود: مسئولان باید بیش از پیش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیروی کنند و علاوه بر حفظ وحدت و پاسدارای از دستاوردهای انقلاب، در زمینه حل مسائل و مشکلات مردم بویژه در حوزه اقتصادی تلاش کنند.