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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

حجت الاسلام لروند:

پالایشگاه و کارخانه فولاد پلدختر حتی یک درصد هم اجرایی نشده است

پالایشگاه و کارخانه فولاد پلدختر حتی یک درصد هم اجرایی نشده است

پلدختر - خبرگزاری مهر: امام جمعه پلدختر گفت: دو طرح بزرگ پالایشگاه نفت و کارخانه فولاد پلدختر که جز مصوبات دولت است حتی یک درصد هم اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمد لروند ظهر جمعه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در پلدختر افزود: خدمات خوبی در دولت نهم و دهم در کشور انجام گرفته ولی دولت باید توجه ویژه ای به استان لرستان و به خصوص شهرستان پلدختر داشته باشد.

وی با ابراز نارضایتی از سهم اختصاصی از اعتبارات مهر ماندگار پلدختر افزود: شهرستان پلدختر در مقایسه با کشور اعتبار کمتری از سهم اعتبار مهر ماندگار نصیبش شده و همچنین اختصاص سهم دو درصدی اعتبارات مهر ماندگار به لرستان باعث گلایه مردم ولایتمدار استان از دولتمردان شده است.

وی به استعدادهای شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: این شهرستان با تولید 13 درصد انجیر کشور، منابع و مجموعه عظیم نفت و گاز و همچنین وجود پنج رودخانه پرآب جا برای کار فراوانی دارد.

حجت الاسلام لروند تصریح کرد: بارها گفته ام و باز هم می گویم لرستان در مقایسه با استان های دیگر و شهرستان پلدختر در مقایسه با سایر شهرستان های استان آخر است و هرچه جستجو می کنم علت این تبعیض را تا کنون پیدا نکرده ام.

وی با اشاره به اجرای آزاد راه خرم‌آباد - پل‌زال بیان داشت: ساخت این آزاد راه باعث خسارات فراوان به شهرستان پلدختر و خشک شدن چشمه ها و قنات های در مسیر این آزاد راه و تعطیلی رستوران ها و قهوه خانه ها و چلو کبابی ها موجب بیکاری مردم شهرستان پلدختر شده است.

امام جمعه پلدختر خواستار توجه جدی دولت و حل مشکلات صنایع و احداث صنایع بزرگ تبدیلی در شهرستان پلدختر شد.

کد مطلب 1812114

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