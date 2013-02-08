پالایشگاه و کارخانه فولاد پلدختر حتی یک درصد هم اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمد لروند ظهر جمعه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در پلدختر افزود: خدمات خوبی در دولت نهم و دهم در کشور انجام گرفته ولی دولت باید توجه ویژه ای به استان لرستان و به خصوص شهرستان پلدختر داشته باشد.

وی با ابراز نارضایتی از سهم اختصاصی از اعتبارات مهر ماندگار پلدختر افزود: شهرستان پلدختر در مقایسه با کشور اعتبار کمتری از سهم اعتبار مهر ماندگار نصیبش شده و همچنین اختصاص سهم دو درصدی اعتبارات مهر ماندگار به لرستان باعث گلایه مردم ولایتمدار استان از دولتمردان شده است.

وی به استعدادهای شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: این شهرستان با تولید 13 درصد انجیر کشور، منابع و مجموعه عظیم نفت و گاز و همچنین وجود پنج رودخانه پرآب جا برای کار فراوانی دارد.

حجت الاسلام لروند تصریح کرد: بارها گفته ام و باز هم می گویم لرستان در مقایسه با استان های دیگر و شهرستان پلدختر در مقایسه با سایر شهرستان های استان آخر است و هرچه جستجو می کنم علت این تبعیض را تا کنون پیدا نکرده ام.

وی با اشاره به اجرای آزاد راه خرم‌آباد - پل‌زال بیان داشت: ساخت این آزاد راه باعث خسارات فراوان به شهرستان پلدختر و خشک شدن چشمه ها و قنات های در مسیر این آزاد راه و تعطیلی رستوران ها و قهوه خانه ها و چلو کبابی ها موجب بیکاری مردم شهرستان پلدختر شده است.

امام جمعه پلدختر خواستار توجه جدی دولت و حل مشکلات صنایع و احداث صنایع بزرگ تبدیلی در شهرستان پلدختر شد.