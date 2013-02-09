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۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

حضور 150 آتش نشان و گروه هزمت در حریق سوله 800 متری/ نجات 5 کارگر از مرگ

حضور 150 آتش نشان و گروه هزمت در حریق سوله 800 متری/ نجات 5 کارگر از مرگ

سخنگوی سازمان آتش نشانی جزئیات عملیات روز گذشته 150 آتش نشان برای اطفا حریق سوله 800 متری را تشریح کرد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 11:35 دقیقه دیروز حریق یک انبار در خیابان دماوند به اتش نشانان اطلاع داده شد که بلافاصله ایستگاه 56 به محل حادثه اعزام شد. با توجه به حجم گسترده آتش سوزی و درخواست کمک 8 ایستگاه به همراه 4 نرده بان و بالابرو خودروهای پشتیبانی به همراه گروه ویژه هزمت به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش در یک سوله 800 متری که در ان الکل، چوب و مواد شیمیایی وجود داشت رخ داده بود که آتش نشانان بلافاصله به چند گروه تقسیم و اقدام به اطفا حریق کردند.

به گفته سخنگوی سازمان اتش نشانی، پنج کارگر در درون سوله گرفتار شده بودند که آتش نشانان آنها را خارج کردند. یکی از کارگران که دارای علائم حیاتی نبود با اقدام به موقع آتش نشانان و انجام عملیات نجات و کمک های اولیه به زندگی بازگرداندند.

ملکی افزود: در این عملیات دو آتش نشان نیز مصدوم شدند که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اعلام اینکه چیدمان غیر اصولی باعث شده بود خاموش کردن آتش سوزی به سختی انجام شود، تاکید کرد: سرانجام اتش نشانان پس از 6 ساعت عملیات نفسگیر موفق شدند آتش را به صورت کامل مهار کنند.

کد مطلب 1812364

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