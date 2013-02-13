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۲۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

کاظمی منش به مهر خبر داد:

فروش بلیت قطارهای نوروزی از دو سایت رجا و راه‌آهن

فروش بلیت قطارهای نوروزی از دو سایت رجا و راه‌آهن

مدیر تنظیم تعرفه و نظارت بر بازار شرکت راه‌آهن از فروش بلیت قطارهای نوروزی در دوسایت رجا و سامانه فروش بلیت قطار شرکت راه آهن خبر داد.

علی کاظمی منش در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه هنوز زمان پیش  فروش بلیت قطارهای نوروزی مشخص نشده است، گفت: در شرکت راه آهن در حال بررسی زمان اعلام پیش فروش بلیت قطارها هستیم و در حال حاضر نمی توان زمان مشخصی را برای آن اعلام کرد.

مدیر تنظیم تعرفه و نظارت بر بازار شرکت راه آهن در خصوص چگونگی فروش بلیت های نوروزی، اظهار داشت: پیش فروش بلیتها برای نوروز بر روی دو سایت رجا و سامانه ریلی انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: نوع قطارها در این دو سایت مشخص می شوند و پس از آن هر متقاضی می تواند بنا به قطار انتخاب شده از این دو سایت بلیت خریداری کند.

سامانه مدیریت برنامه ریزی و فروش بلیت قطار از  سوی  شرکت راه آهن راه اندازی شده است که بر این اساس مسافران می توانند تمامی بلیت ها را از این سایت خریداری کنند.

شرکت راه آهن هدف از اجرای این سامانه را این دانست که همه آژانس‌ها امکان فروش بلیت را دارند و هیچ شرکتی نمی تواند در ساعات اولیه سامانه را قفل کند و ظرفیت ها را به فروش نرساند.

گفته می شود پیش فروش نوروزی بلیت قطار در هفته اول اسفندماه امسال آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1814626

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