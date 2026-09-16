https://mehrnews.com/x3d5sS ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ کد مطلب 6949565 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی بندرعباس-مردم بندرعباس با حضور پرشور خود در میدان، مشت محکمی بر دهان استکبار و دشمن آمریکایی و صهیونیستی کوبیدند. دریافت 20 MB کد مطلب 6949565 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود رشتیها ۲۰۰ شب در میدان شهدای ذهاب حماسه آفریدند بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود برچسبها بندرعباس تجمع مردمی هرمزگان
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