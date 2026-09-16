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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی

اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی

بندرعباس-مردم بندرعباس با حضور پرشور خود در میدان، مشت محکمی بر دهان استکبار و دشمن آمریکایی و صهیونیستی کوبیدند.

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کد مطلب 6949565

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