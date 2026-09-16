https://mehrnews.com/x3d5sQ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6949563 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ خونخواهی امام شهید در چرام به ۲۰۰ شب رسید چرام- خونخواهی قائد شهید امت در چرام به ۲۰۰ شب رسید. دریافت 47 MB کد مطلب 6949563 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) رشتیها ۲۰۰ شب در میدان شهدای ذهاب حماسه آفریدند قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام پرچم خونخواهی رهبر شهید تجمع مردمی
نظر شما