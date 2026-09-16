ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی ۱۴۰۵ ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این ماده واحده، با توجه به مصوبه جلسه ۸۵۲ مورخ ۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بازنگری ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی پس از چهار سال و با توجه به شرایط کشور و کمبودهای زیرساختی، ظرفیت پذیرش این دو رشته در سال ۱۴۰۵ مطابق ظرفیت اعلام‌شده در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

همچنین به دلیل محدودیت‌های اجرایی و مشکلات دانشگاه‌های علوم پزشکی در پذیرش دانشجویان جدیدالورود و تأخیر در آغاز سال تحصیلی، ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان این ظرفیت، دوره تحصیلی خود را از مهرماه سال ۱۴۰۶ آغاز خواهند کرد.

بر اساس تبصره نخست این مصوبه، زمان شروع به تحصیل برای سال‌های تحصیلی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در دفترچه انتخاب رشته با دو کد مجزا مشخص می‌شود تا داوطلبان بر اساس اولویت خود انتخاب کنند.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی درباره ۳۰ درصد ظرفیت مذکور، متناسب با شرایط و ظرفیت‌های خود به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بر اساس تبصره سوم نیز کمیته‌ای زیر نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود و موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ پیشنهاد مربوط به ظرفیت سال‌های بعد را با توجه به اسناد بالادستی، اهداف برنامه هفتم پیشرفت، زیرساخت‌های موجود و نیازهای کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.