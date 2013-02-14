ایران در مذاکرات با 1+5جدی است /اعمال فشار تلاشهای دیپلماتیک را از مسیر خارج می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه ای به رئیس شورای امنیت این سازمان ضمن تاکید بر حق مشروع ایران برای داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای اعلام کرد :جمهوری اسلامی ایران همواره آماده تداوم گفتگوها برپایه تفاهم مشترک و احترام متقابل بوده است .

در جلسه مشترک خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی نقش سازمانهای منطقه ای از جمله اتحادیه اروپا در خصوص صلح و امنیت بین المللی برگزار شده بود ، برخی از اعضای شورای امنیت در کنار سایر موضوعات مهم منطقه ای اشاره ای نیز به موضوع هسته ای کشورمان داشتند که محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در نامه خود به رئیس شورای امنیت ،مواضع کشورمان در این رابطه راتبیین کرد .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در نامه خود تصریح کرد : همانگونه که همواره اعلام شده است ، جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد به معاهده ان پی تی بوده و مصمم است به همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس موافقتنامه های پادمان ادامه دهد . وی افزود : جمهوری اسلامی ایران قاطعانه به دفاع از حق مشروع خود برای استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز ،همانگونه که در موافقتنامه ان پی تی قید شده ، ادامه خواهد داد.

محمد خزاعی اضافه کرد : شناسائی حق مشروع ایران برای داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم براساس معاهده ان پی تی توسط گروه 1+5 از موضوعات بدیهی و روشن است.



سفیر و نماینده دائم کشورمان تاکید کرد :جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگو برپایه تفاهم مشترک و احترام متقابل اعلام کرده است . وی اضافه کرد : مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره و در مناسبتهای مختلف اعلام کرده اند ، سیاست رویکرد دو گانه ( سیاست همزمان اعمال فشار واعلام آمادگی برای گفتگو ) که توسط برخی کشورها دنبال می شود ،امری بی معنی وبی فایده می باشد چون اعمال فشار علیه ایران تلاشهای دیپلماتیک را از مسیر خود خارج خواهد کرد . از اینرو هرمذاکره ای که بخواهد موفق باشد ،باید در فضائی سازنده ،مثبت و با روحیه همکاری برگزار شود .