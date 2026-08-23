برگزاری بزرگداشت ابن سینا با حضور اندیشمندان ایرانی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا برگزار می کند.

در این مراسم پژوهشگران و اساتید فلسفه از داخل و خارج کشور حضور خواهند داشت و سخنرانی می کنند.

نصر الله پورجوادی با موضوع نقد خلاقانه احمد غزالی از ابن سینا، بابک خضرایی با موضوع ارتباط مفهوم «جماعت مستقیمه» در جوامع علم موسیقی ابن سینا با مفهوم «راست»، منوچهر صدوقی سها با موضوع ابن سینا موسس حکمت اشراق، و. حمیدرضا نمازی با موضوع از «طب تاریخی» تا «تاریخ طب» به ارائه مباحث خود می پردازند.

همچنین امیرحسین پورجوادی از آمریکا، ابوالفضل حافظیان، زبتاخان شینواری از پاکستان، داریوش محمدپور از انگلستان، نورعلی نورزاد از تاجیکستان و عارف نوشاهی از پاکستانی دیگر سخنرانانی هستند که به صورت غیر حضوری در این نشست شرکت می کنند.



این نشست روز دوشنبه دوم شهریور ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، طبقه دوم واحد ۸، موسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار خواهد شد پخش زنده این مراسم در کانال بله و آپارت موسسه قابل مشاهده است.