به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی قشم، پرواز مسیر قشم ـ اصفهان و بالعکس روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

بر این اساس، پرواز قشم به مقصد اصفهان ساعت ۱۰:۱۵ انجام خواهد شد و پرواز اصفهان به قشم نیز ساعت ۱۴:۱۵ وارد فرودگاه بین‌المللی قشم می‌شود.

همچنین پروازهای مسیر قشم ـ مشهد و بالعکس روز جمعه ششم شهریورماه برقرار خواهد شد.

پرواز مشهد به قشم ساعت ۱۲:۳۰ در فرودگاه بین‌المللی قشم به زمین می‌نشیند و پرواز قشم به مقصد مشهد نیز ساعت ۱۳:۲۰ انجام خواهد شد.

پیش از این، در پی وقفه ایجادشده در فعالیت‌های پروازی، فرودگاه بین‌المللی قشم از ۲۸ مردادماه فعالیت پروازهای مسافری خود را از سر گرفت و در نخستین برنامه، مسیرهای قشم ـ تهران، قشم ـ اصفهان و اصفهان ـ قشم در برنامه پروازی قرار گرفتند.