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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

پروازهای قشم به اصفهان و مشهد برقرار می‌شود

پروازهای قشم به اصفهان و مشهد برقرار می‌شود

بندرعباس- پروازهای قشم به اصفهان و مشهد از چهارم و ششم شهریورماه از سر گرفته می‌شوند تا ارتباط هوایی جزیره با این دو مقصد دوباره برقرار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی قشم، پرواز مسیر قشم ـ اصفهان و بالعکس روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

بر این اساس، پرواز قشم به مقصد اصفهان ساعت ۱۰:۱۵ انجام خواهد شد و پرواز اصفهان به قشم نیز ساعت ۱۴:۱۵ وارد فرودگاه بین‌المللی قشم می‌شود.

همچنین پروازهای مسیر قشم ـ مشهد و بالعکس روز جمعه ششم شهریورماه برقرار خواهد شد.

پرواز مشهد به قشم ساعت ۱۲:۳۰ در فرودگاه بین‌المللی قشم به زمین می‌نشیند و پرواز قشم به مقصد مشهد نیز ساعت ۱۳:۲۰ انجام خواهد شد.

پیش از این، در پی وقفه ایجادشده در فعالیت‌های پروازی، فرودگاه بین‌المللی قشم از ۲۸ مردادماه فعالیت پروازهای مسافری خود را از سر گرفت و در نخستین برنامه، مسیرهای قشم ـ تهران، قشم ـ اصفهان و اصفهان ـ قشم در برنامه پروازی قرار گرفتند.

کد مطلب 6924796

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