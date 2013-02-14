گردهمایی مدیران پایگاه های اینترنتی لرستان برگزار می شود

یزدان سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه میدان مقابله با دشمن در جنگ نرم، فضای مجازی است که این امر بایستی مورد توجه جدی جوانان و مسئولان امر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن را نباید دست کم و ناچیز گرفت، عنوان کرد: دشمن همواره از راههای گوناگون وارد عرصه شده تا انقلاب اسلامی را مورد همجه قرار دهد که با هوشیاری مردم ایران اسلامی نقشه استکبار همیشه نقش بر آب شده است.

دبیر گردهمایی مدیران پایگاه های اینترنتی لرستان تصریح کرد: در این راستا همه ما رسالتی داریم که نیاز است مورد توجه قرار گیرد و به طور قطع جوانان می توانند در این عرصه رویارویی نقش آفرینی کنند.

سهرابی با بیان اینکه سایت ها و وبلاگ های متعدد و فعالی با موضوعات گسترده ای در لرستان مشغول به فعالیت است، بیان داشت: در این گردهمایی به دنبال این هستیم که مدیران پایگاه های اینترنتی ضمن هم اندیشی بیشتر، به رسالت سنگین خود واقف شوند.

وی با بیان اینکه ترویج ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب در فضای مجازی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است، عنوان کرد: در این راستا ایشان در اسفندماه90 دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند که این امر بیانگر نقش مهم فضای مجازی در دفاع از انقلاب و ارزش هاست.

دبیر گردهمایی مدیران پایگاه های اینترنتی لرستان در ادامه یادآور شد: این همایش با حضور مسئولان ارشد کشوری در حوزه فضای مجازی برگزار خواهد شد.

سهرابی افزود: مدیران لرستانی سایت ها و وبلاگ فعال و سایر علاقمندان به حضور در این همایش می توانند برای ثبت نام به سایت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان به نشانی www.lrjavan.ir مراجعه و یا با ارسال پیام به رایان نامه info@lrjavan.ir اعلام آمادگی کنند.

وی عنوان کرد: این همایش با عنایت نماینده ولی فقیه در لرستان و پشتیبانی برخی سازمان ها و ادارات کل استان لرستان و پیگیری برخی جوانان فعال از طرف مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار می شود.