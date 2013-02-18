کمیته فضای مجازی در مجمع مشورتی جوانان لرستان ایجاد شد

بهرام رشیدی نیا در حاشیه جلسه عصر یکشنبه مجمع مشورتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مختلف این مجمع اظهار داشت: فعالیتهای مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان در حوزه فضای مجازی به صورت فاز بندی پیگیری و تدوین شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ابتدا کمیته ای در مجمع مشورتی جوانان لرستان برای بررسی راهکارها و تدوین آئین نامه های مورد نیاز در این زمینه تشکیل شد.

رئیس مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان بیان داشت: در این راستا مصوب شد در گام نخست سایت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با همکاری خود جوانان طراحی و راه اندازی شود که این امر در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شد.

وی تصریح کرد: این سایت به عنوان پل ارتباطی جوانان با این مجمع مشورتی محسوب شده و برنامه های مختلف مجمع از این طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

رشیدی نیا ادامه داد: همچنین در گام دوم کار شناسایی ظرفیت های موجود در فضای مجازی از میان جوانان لرستانی آغاز شد که در این راستا نخستین گردهمایی مدیران پایگاههای اینترنتی و فعالان فضای مجازی لرستان در 21 اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

وی یادآور شد: فاز بعدی فعالیتهای انجام شده در این بخش تشکیل کمیته فضای مجازی در قالب این مجمع مشورتی است که با تحقق این امر جمعی از جوانان فعال در این حوزه به عنوان اعضای این کمیته انتخاب و معرفی شده اند.

رشیدی نیا یادآور شد: این کمیته وظیفه ارتباط گیری با فعالان فضای مجازی و استمرار پیگیری ها در این بخش را بر عهده دارد.