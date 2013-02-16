عرضه شبکیه مصنوعی به بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایمپلنت که "سیستم پروتزی شبیکه Argus II" نام دارد شامل یک دوربین ویدیویی کوچک، یک انتقال دهنده که بر روی عینک نصب می شود و یک پردازنده ویدیویی است که عملکرد سلول های از بین رفته را در شبکیه جایگزین می کند و می تواند توانایی بیمار را برای درک تصویر و حرکت بهبود دهد.

دکتر "جفری شورن" مدیر مرکز دستگاه و سلامت رادیولوژیک FDA گفت: واحد پردازنده ویدیویی تصویر را از دوربین ویدیویی به داده های الکترونیکی تبدیل می کند و سپس به طور بی سیم به پروتز شبیکه منتقل می شود.

بیماری رتينيت پيگمانتوزا یک بیماری چشمی ژنتیکی است که در آن سلول های حساس به نور موجود در شبیکه آسیب می بینند.

در یک چشم سالم، این سلول ها پرتوهای نور را به تکانه های الکتریکی تبدیل می کنند و آنها را از طریق اعصاب چشمی به منطقه ای در مغز می فرستند که تکانه ها را به صورت یک تصویر مونتاژ می کند.

در این بیماری سلول های حساس به نور به آهستگی از بین می روند و موجب از دست دادن تدریجی دید پیرامونی و شب و در نهایت دید مرکزی می شود. این بیماری می تواند به نابینایی کامل منجر شود.

این ایمپلنت که باید با جراحی، در چشم تعبیه شود یک گزینه برای بیمارانی است که دید خود را بر اثر ابتلا به رتينيت پيگمانتوزا از دست داده اند؛ یعنی برای آنهایی که هیچ درمان تایید شده ای وجود ندارد.

این دستگاه می تواند به افراد بزرگسالی که رتينيت پيگمانتوزا دارند و توانایی درک اشکال و حرکات را از دست داده اند، کمک بزرگی برای کارهای روزمره باشد.